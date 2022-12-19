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Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции - РИА Новости, 19.12.2022
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Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции
Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции
Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:48
2022-12-19T09:48
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обновлённый перечень вошли 26 технологий производства химических веществ. Среди них – удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых добавок. Расходы на исследования и разработки, включённые в перечень правительства, исключаются из базы расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, поясняет пресс-служба. Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений, также отмечается в сообщении.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
09:48 19.12.2022
 
Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции

Правительство предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химпродукции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в обновлённый перечень вошли 26 технологий производства химических веществ. Среди них – удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых добавок.
Расходы на исследования и разработки, включённые в перечень правительства, исключаются из базы расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, поясняет пресс-служба.
Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений, также отмечается в сообщении.
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