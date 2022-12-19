https://ria.ru/20221219/lgoty-1839647669.html

Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции

Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции - РИА Новости, 19.12.2022

Правительство предоставит льготы разработчикам химической продукции

Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:48

2022-12-19T09:48

2022-12-19T09:48

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обновлённый перечень вошли 26 технологий производства химических веществ. Среди них – удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых добавок. Расходы на исследования и разработки, включённые в перечень правительства, исключаются из базы расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, поясняет пресс-служба. Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений, также отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221201/reagenty-1835667465.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф