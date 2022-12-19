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Лавров назвал один из главных итогов года - РИА Новости, 19.12.2022
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Лавров назвал один из главных итогов года
Лавров назвал один из главных итогов года - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров назвал один из главных итогов года
Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:34
2022-12-19T20:34
сергей лавров
владимир путин
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил, что главным итогом года является то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить. "Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами", - сказал Лавров журналистам. "Главный вывод, главный итог - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", - считает он.
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сергей лавров, владимир путин, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:34 19.12.2022
 
Лавров назвал один из главных итогов года

Лавров: итоги года подведет Путин, один из итогов — стало ясно, кому нельзя верить в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил, что главным итогом года является то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить.
"Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами", - сказал Лавров журналистам.
"Главный вывод, главный итог - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", - считает он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:17
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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