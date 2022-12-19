https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html
Лавров назвал один из главных итогов года
Лавров назвал один из главных итогов года - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров назвал один из главных итогов года
Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:34
2022-12-19T20:34
2022-12-19T20:34
сергей лавров
владимир путин
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил, что главным итогом года является то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить. "Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами", - сказал Лавров журналистам. "Главный вывод, главный итог - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", - считает он.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал один из главных итогов года
Лавров: итоги года подведет Путин, один из итогов — стало ясно, кому нельзя верить в мире
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил, что главным итогом года является то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить.
"Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами", - сказал Лавров
журналистам.
"Главный вывод, главный итог - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", - считает он.