https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html

Лавров назвал один из главных итогов года

Лавров назвал один из главных итогов года - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров назвал один из главных итогов года

Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:34

2022-12-19T20:34

2022-12-19T20:34

сергей лавров

владимир путин

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам подведет итоги года, у него будет еще немало контактов с коллегами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, при этом он отметил, что главным итогом года является то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить. "Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами", - сказал Лавров журналистам. "Главный вывод, главный итог - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", - считает он.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, владимир путин, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)