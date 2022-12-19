https://ria.ru/20221219/lavrov-1839732582.html
Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис
Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис, заявили в понедельник в российском... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:33
2022-12-19T14:33
2022-12-19T18:38
белоруссия
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
снг
евразийский экономический союз
одкб
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.Кроме того, министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений, а также уделили внимание сотрудничеству в СНГ, предстоящему председательству России в ЕАЭС и белорусскому председательству в ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, снг, евразийский экономический союз, одкб
Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Белоруссии, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ
14:33 19.12.2022 (обновлено: 18:38 19.12.2022)
Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис
МИД России: Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии Алейником украинский кризис