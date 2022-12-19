https://ria.ru/20221219/lavrov-1839732582.html

Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис

Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис, заявили в понедельник в российском... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:33

2022-12-19T14:33

2022-12-19T18:38

белоруссия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

снг

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.Кроме того, министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений, а также уделили внимание сотрудничеству в СНГ, предстоящему председательству России в ЕАЭС и белорусскому председательству в ОДКБ.

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, снг, евразийский экономический союз, одкб