https://ria.ru/20221219/kurs-1839871669.html
Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма
Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма - РИА Новости, 19.12.2022
Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:19
2022-12-19T23:19
2022-12-19T23:22
общество
владимир путин
валерий фальков
сергей кравцов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить... изучение лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики, курса по освещению преступлений нацизма в XX – XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными за исполнение назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, валерий фальков, сергей кравцов, россия
Общество, Владимир Путин, Валерий Фальков, Сергей Кравцов, Россия
23:19 19.12.2022 (обновлено: 23:22 19.12.2022)
Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма
Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма