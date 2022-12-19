https://ria.ru/20221219/kurs-1839871669.html

Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма

Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма - РИА Новости, 19.12.2022

Путин поручил подготовить для студентов курс по преступлениям нацизма

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:19

2022-12-19T23:19

2022-12-19T23:22

общество

владимир путин

валерий фальков

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить... изучение лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики, курса по освещению преступлений нацизма в XX – XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными за исполнение назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, валерий фальков, сергей кравцов, россия