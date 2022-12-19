https://ria.ru/20221219/kosmos-1839789143.html
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 19.12.2022
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:22
2022-12-19T17:22
2022-12-19T18:43
космос - риа наука
россия
белоруссия
владимир путин
минск
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры."По космической сфере ... у нас есть соответствующие планы", - сказал Путин.Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, белоруссия, владимир путин, минск
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Минск
17:22 19.12.2022 (обновлено: 18:43 19.12.2022)
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
Путин: у России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космической сфере