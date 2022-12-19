https://ria.ru/20221219/kosmos-1839789143.html

Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе

Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 19.12.2022

Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе

У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:22

2022-12-19T17:22

2022-12-19T18:43

космос - риа наука

россия

белоруссия

владимир путин

минск

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры."По космической сфере ... у нас есть соответствующие планы", - сказал Путин.Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.

https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html

россия

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, белоруссия, владимир путин, минск