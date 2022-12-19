Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/kosmos-1839789143.html
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 19.12.2022
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:22
2022-12-19T18:43
космос - риа наука
россия
белоруссия
владимир путин
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры."По космической сфере ... у нас есть соответствующие планы", - сказал Путин.Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, белоруссия, владимир путин, минск
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Минск
17:22 19.12.2022 (обновлено: 18:43 19.12.2022)
 
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе

Путин: у России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космической сфере

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры.
"По космической сфере ... у нас есть соответствующие планы", - сказал Путин.
Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:14
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
 
Космос - РИА НаукаРоссияБелоруссияВладимир ПутинМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала