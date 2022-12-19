https://ria.ru/20221219/kosachev-1839634552.html

В Совфеде раскритиковали соглашение ЕС о поддержке углеродного рынка

В Совфеде раскритиковали соглашение ЕС о поддержке углеродного рынка - РИА Новости, 19.12.2022

В Совфеде раскритиковали соглашение ЕС о поддержке углеродного рынка

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что соглашение Евросоюза о поддержке углеродного рынка противоречит международному праву и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:41

2022-12-19T07:41

2022-12-19T07:46

константин косачев

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европарламент

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что соглашение Евросоюза о поддержке углеродного рынка противоречит международному праву и дискриминирует Россию. Как пишет сенатор в своем телеграм-канале, по информации Европарламента, страны Евросоюза согласовали соглашение о поддержке углеродного рынка. "По сути это пример "порядка, основанного на правилах". Речь идет о создании параллельной правовой действительности. Фактически создается новая система, подрывающая принципы международной торговли в рамках ВТО. Появляется некий дублирующий рынок, в котором действуют правила и нормы абстрактного "зеленого перехода". Тем, кто не подчинится новым требованиям, грозят денежные взыскания в юридическом смысле и удаления в смысле "cancel culture", - указывает Косачев. По его словам, в качестве цели регулирования проектом соглашения ЕС декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек", то есть борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие государства. Для всех экспортеров будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, соответствующие экологическим нормам ЕС. Кроме того, вводится система торговли сертификатами на углеродные выбросы, уточняет сенатор. Как следствие, пишет Косачев, Еврокомиссия планирует ввести так называемый таможенный сбор на импортную продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. Он считает, что в предложенном ЕС проекте наиболее важные решения отнесены на уровень подзаконных актов, что позволит создать "абсолютно ручную управляемую систему" в ущерб интересам мировой торговли. "Данная мера, вводимая на уровне ЕС, является по своей правовой природе трансграничной и экстерриториальной по своим последствиям. Как следствие, на практике это только породит международные торговые войны", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20221218/es-1839551278.html

https://ria.ru/20221126/evrodeputaty-1834421973.html

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константин косачев, россия, китай, индия, евросоюз, совет федерации рф, европарламент