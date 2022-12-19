https://ria.ru/20221219/koronavirus-1839672048.html

В России за сутки госпитализировали 573 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 573 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2022

В России за сутки госпитализировали 573 пациента с COVID-19

Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:12

2022-12-19T11:12

2022-12-19T11:12

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 573 человека, на 26,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 48 регионах, ситуация не изменилась в 14 субъектах. "Выздоровело за сутки 5564 человека, или на 12,2% меньше в сравнении с 18 декабря 2022 года. Выявлен 6341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 5,9 и снизился на 1,7%. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, в том числе в 13 регионах больше, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 34,7 и увеличился на 5,5%. Рост заболеваемости отмечен в 39 субъектах, в том числе в 15 - больше, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19