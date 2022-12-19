https://ria.ru/20221219/korabl-1839754213.html
В "Роскосмосе" рассказали о возможном запуске резервного корабля на МКС
В "Роскосмосе" рассказали о возможном запуске резервного корабля на МКС - РИА Новости, 19.12.2022
В "Роскосмосе" рассказали о возможном запуске резервного корабля на МКС
Резервный корабль может быть отправлен на Международную космическую станцию через 45 дней после нештатной ситуации с "Союзом МС-22", если будет необходимость,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:38
2022-12-19T15:38
2022-12-19T15:38
наука
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сергей крикалев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Резервный корабль может быть отправлен на Международную космическую станцию через 45 дней после нештатной ситуации с "Союзом МС-22", если будет необходимость, заявили в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса". "Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции. На Байконуре есть в наличии такой корабль — это "Союз МС-23", - говорится в сообщении. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится. Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Как сообщил источник РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы. Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
https://ria.ru/20221218/korabl-1839518940.html
https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html
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космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
В "Роскосмосе" рассказали о возможном запуске резервного корабля на МКС
Резервный корабль на МКС могут отправить через 45 дней после утечки на "Союз МС-22"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Резервный корабль может быть отправлен на Международную космическую станцию через 45 дней после нештатной ситуации с "Союзом МС-22", если будет необходимость, заявили
в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
"Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции. На Байконуре есть в наличии такой корабль — это "Союз МС-23", - говорится в сообщении.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.
Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева
, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Как сообщил источник РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы.
Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.