https://ria.ru/20221219/konflikt-1839725362.html
МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта
МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта - РИА Новости, 19.12.2022
МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта
Политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения, РФ призывает не раскручивать спираль эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:11
2022-12-19T14:11
2022-12-19T14:45
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения, РФ призывает не раскручивать спираль эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала заявления пресс-секретаря госдепа Неда Прайса о том, что Вашингтон пытался выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но по вине Москвы они стали "более нестабильными и непредсказуемыми". По словам Захаровой, в Вашингтоне представили "ложную конструкцию, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию". Она отметила, что "именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату". "После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие "на земле". Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения. В свою очередь, Москва призывает администрацию Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации", - говорится в заявлении Захаровой. Она выразила надежду, что в Вашингтоне Москву услышат, но отметила, что оснований для оптимизма пока нет.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html
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в мире, мария захарова, нед прайс, москва, сша, вашингтон (штат)
В мире, Мария Захарова, Нед Прайс, Москва, США, Вашингтон (штат)
14:11 19.12.2022 (обновлено: 14:45 19.12.2022)
МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта
МИД: недальновидная политика Белого дома ставит Россию и США на грань столкновения