https://ria.ru/20221219/konflikt-1839725362.html

МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта

МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта - РИА Новости, 19.12.2022

МИД: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта

Политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения, РФ призывает не раскручивать спираль эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:11

2022-12-19T14:11

2022-12-19T14:45

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мария захарова

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения, РФ призывает не раскручивать спираль эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала заявления пресс-секретаря госдепа Неда Прайса о том, что Вашингтон пытался выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но по вине Москвы они стали "более нестабильными и непредсказуемыми". По словам Захаровой, в Вашингтоне представили "ложную конструкцию, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию". Она отметила, что "именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату". "После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие "на земле". Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения. В свою очередь, Москва призывает администрацию Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации", - говорится в заявлении Захаровой. Она выразила надежду, что в Вашингтоне Москву услышат, но отметила, что оснований для оптимизма пока нет.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html

https://ria.ru/20221218/protivostoyanie-1839530998.html

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в мире, мария захарова, нед прайс, москва, сша, вашингтон (штат)