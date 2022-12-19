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Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов - РИА Новости, 19.12.2022
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Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов
Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов
Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:21
2022-12-19T11:21
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций правительство выделит 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал. Об этом подробно говорил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Средства получат 19 российских субъектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Среди регионов, которые получат такую поддержку, - Башкирия, Краснодарский и Приморские края, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская и другие области. Глава правительства уточнил, что на федеральную помощь могут рассчитывать территории, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт - это комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своей территории для капиталовложений. Благодаря такой поддержке регионы смогут активней работать с бизнесом, а предприниматели - уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизив стоимость своего проекта, пояснил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:21 19.12.2022
 
Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов

Правительство выделит три миллиарда на компенсацию выпадающих доходов бюджетов регионов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве
Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций правительство выделит 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал. Об этом подробно говорил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Средства получат 19 российских субъектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Среди регионов, которые получат такую поддержку, - Башкирия, Краснодарский и Приморские края, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская и другие области. Глава правительства уточнил, что на федеральную помощь могут рассчитывать территории, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт - это комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своей территории для капиталовложений. Благодаря такой поддержке регионы смогут активней работать с бизнесом, а предприниматели - уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизив стоимость своего проекта, пояснил Мишустин.
Вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 10:00
Наталья Трунова: регионы уже начинают ощущать сложности с бюджетом
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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