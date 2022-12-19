https://ria.ru/20221219/kompensatsiya-1839675926.html

Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов

Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов - РИА Новости, 19.12.2022

Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов

Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:21

2022-12-19T11:21

2022-12-19T11:21

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций правительство выделит 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал. Об этом подробно говорил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Средства получат 19 российских субъектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Среди регионов, которые получат такую поддержку, - Башкирия, Краснодарский и Приморские края, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская и другие области. Глава правительства уточнил, что на федеральную помощь могут рассчитывать территории, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт - это комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своей территории для капиталовложений. Благодаря такой поддержке регионы смогут активней работать с бизнесом, а предприниматели - уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизив стоимость своего проекта, пояснил Мишустин.

https://ria.ru/20220916/trunova-1817029977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия