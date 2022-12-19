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В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь - РИА Новости, 19.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221219/kniga-1839732127.html
В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь
В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь - РИА Новости, 19.12.2022
В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь
В Тверской области отпечатаны более трех тысяч экземпляров книги "Азбуки Тематические" известной детской писательницы Гайды Лагздынь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:33
2022-12-19T14:33
тверская область
тверь
игорь руденя
книги
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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В Тверской области отпечатаны более трех тысяч экземпляров книги "Азбуки Тематические" известной детской писательницы Гайды Лагздынь, сообщает пресс-служба регионального правительства.Книга издана по поручению губернатора Игоря Рудени. С просьбой об оказании поддержки в издании новой книги для детей писательница обращалась к губернатору в феврале этого года во время личного приёма граждан главой региона. Писательница ушла из жизни в апреле этого года.Гайда Лагздынь жила и работала в Твери. Первая книга писательницы вышла в 1975 году. Всего выпущены более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 миллионов экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.По поручению главы региона книги поступят в муниципальные библиотеки, школы и детские сады Верхневолжья, а также в детские дома и школы-интернаты.
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тверь, игорь руденя, книги
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Книги
14:33 19.12.2022
 

В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь
В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В Тверской области отпечатаны более трех тысяч экземпляров книги "Азбуки Тематические" известной детской писательницы Гайды Лагздынь, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Книга издана по поручению губернатора Игоря Рудени. С просьбой об оказании поддержки в издании новой книги для детей писательница обращалась к губернатору в феврале этого года во время личного приёма граждан главой региона. Писательница ушла из жизни в апреле этого года.
В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 18:48Тверская область
В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства
Гайда Лагздынь жила и работала в Твери. Первая книга писательницы вышла в 1975 году. Всего выпущены более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 миллионов экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.
По поручению главы региона книги поступят в муниципальные библиотеки, школы и детские сады Верхневолжья, а также в детские дома и школы-интернаты.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяКниги
 
 
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