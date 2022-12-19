https://ria.ru/20221219/kniga-1839732127.html

В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь

В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь - РИА Новости, 19.12.2022

В детские учреждения Тверской области поступит новая книга Гайды Лангздынь

В Тверской области отпечатаны более трех тысяч экземпляров книги "Азбуки Тематические" известной детской писательницы Гайды Лагздынь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:33

2022-12-19T14:33

2022-12-19T14:33

тверская область

тверь

игорь руденя

книги

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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В Тверской области отпечатаны более трех тысяч экземпляров книги "Азбуки Тематические" известной детской писательницы Гайды Лагздынь, сообщает пресс-служба регионального правительства.Книга издана по поручению губернатора Игоря Рудени. С просьбой об оказании поддержки в издании новой книги для детей писательница обращалась к губернатору в феврале этого года во время личного приёма граждан главой региона. Писательница ушла из жизни в апреле этого года.Гайда Лагздынь жила и работала в Твери. Первая книга писательницы вышла в 1975 году. Всего выпущены более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 миллионов экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.По поручению главы региона книги поступят в муниципальные библиотеки, школы и детские сады Верхневолжья, а также в детские дома и школы-интернаты.

https://ria.ru/20221216/tver-1839282939.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, книги