https://ria.ru/20221219/kndr-1839632687.html

СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова

СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова

Глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сок заявил в понедельник, что провокации Северной Кореи... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:08

2022-12-19T07:08

2022-12-19T07:10

в мире

южная корея

пхеньян

сша

гражданская сила

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СЕУЛ, 19 дек – РИА Новости. Глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сок заявил в понедельник, что провокации Северной Кореи направлены на разрушение южнокорейско-американского альянса и вытеснение военных баз США с Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап. Ранее КНДР сообщила, что провела испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника, и планирует завершить его разработку к апрелю 2023 года. Южная Корея и Япония сообщали в воскресенье, что Пхеньян 18 декабря пустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Максимальная высота их полета составила 550 километров, дальность - 500 километров. "Цель провокаций Северной Кореи ясна. Это стратегическая тактика, направленная на разрушение южнокорейско-американского альянса и, в конечном счете, вытеснение вооруженных сил США с Корейского полуострова с помощью ядерных боеголовок и баллистических ракет средней дальности", - заявил Чон Чжин Сок. Он также заявил, что "провокации Севера, вероятно, продолжатся до конца года и в начале нового года", и подчеркнул, что на фоне военной операции РФ в Украине необходимо "строго наказывать" любые военные провокации КНДР для обеспечения национальной безопасности Южной Кореи. В этом году КНДР уже пустила баллистические ракеты 36 раз, включая восемь пусков МБР, всего в этих испытаниях было выпущено 64 ракеты. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. По данным Чон Чжин Сока, Пхеньян потратил в этом году около 700 миллиардов вон (539 миллионов долларов) на запуски баллистических ракет, этих средств было бы достаточно, чтобы прокормить весь северокорейский народ в течение двух месяцев. В настоящий момент Чон Чжин Сок является фактическим лидером партии, так как бывший глава Ли Чжун Сок был отстранен в связи со скандалом с нарушением этических норм и покупкой сексуальных услуг, вскоре должны состояться выборы нового главы.

https://ria.ru/20221118/kndr-1832381068.html

https://ria.ru/20221207/ssha-1837041323.html

южная корея

пхеньян

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в мире, южная корея, пхеньян, сша, гражданская сила