https://ria.ru/20221219/kndr-1839631591.html

КНДР подтвердила нормальную работу разрабатываемого спутника

КНДР подтвердила нормальную работу разрабатываемого спутника - РИА Новости, 19.12.2022

КНДР подтвердила нормальную работу разрабатываемого спутника

КНДР в ходе испытания разрабатываемого ею разведывательного спутника подтвердила нормальную работу его камер, аппаратов обработки и передачи данных, точность... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T06:30

2022-12-19T06:30

2022-12-19T06:37

япония

инчхон

сеул

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СЕУЛ, 19 дек - РИА Новости. КНДР в ходе испытания разрабатываемого ею разведывательного спутника подтвердила нормальную работу его камер, аппаратов обработки и передачи данных, точность управления наземной диспетчерской системы, продемонстрировала сделанные камерами снимки южнокорейской территории, включая Инчхон и Сеул, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что КНДР заявила о проведении испытания, связанного с разработкой разведывательного спутника, и планах завершить разработку к апрелю 2023 года. Южная Корея и Япония сообщали в воскресенье, что Пхеньян 18 декабря пустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Максимальная высота их полета составила 550 километров, дальность - 500 километров. "Государственное управление КНДР по освоению космоса провело на космодроме Сохэ важное испытание конечного этапа для разработки спутника разведки… В ходе испытания подтверждены важные технические характеристики, включая технологию управления камерой, способность аппаратов для связи к обработке и передаче данных в условиях космоса, точность отслеживания и управления наземной диспетчерской системы… Государственное управление по освоению космоса опубликовало, что планирует закончить подготовку первого военного разведывательного спутника до апреля 2023 года", - говорится в сообщении ЦТАК. Отмечается, что ракета-носитель с испытательными аппаратами для спутника, включая различные камеры, передатчики фото- и видеоданных, аппаратуру управления и контроля за спутником и съемкой, аккумулятором была запущена на высоту 500 километров под "самым большим углом". В ходе испытания "в оптимальной обстановке, имитирующей космическую", были проверены способность аппаратов для связи к обработке и передаче данных, технология управления камерой, точность наземной диспетчерской системы в отслеживании и управлении системами. По данным ЦТАК, испытательный аппарат обладал одной панхроматической камерой с пространственным разрешением в 20 метров и двумя многоспектральными камерами, видеопередатчиком, приемопередатчиками разных диапазонов-частот. Опубликованный ЦТАК снимок, якобы сделанный системами для будущего спутника, демонстрирует черно-белое изображение, очевидно, южнокорейской территории. На одной его половине виден порт Инчхон, на другой - часть Сеула с рекой Ханган посередине. В этом году КНДР уже пустила баллистические ракеты 36 раз, включая восемь пусков МБР, всего в этих испытаниях было выпущено 64 ракеты. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. Северная Корея 18 ноября произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.

https://ria.ru/20221219/kndr-1839617651.html

https://ria.ru/20160506/1427944168.html

япония

инчхон

сеул

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япония, инчхон, сеул