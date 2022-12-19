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СМИ: КНДР заявила об испытании, связанном с разведывательным спутником - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: КНДР заявила об испытании, связанном с разведывательным спутником
СМИ: КНДР заявила об испытании, связанном с разведывательным спутником - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: КНДР заявила об испытании, связанном с разведывательным спутником
КНДР заявила, что в воскресенье провела на полигоне Сохэ испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника, сообщило агентство Ренхап. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T00:32
2022-12-19T05:46
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР заявила, что в воскресенье провела на полигоне Сохэ испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника, сообщило агентство Ренхап. "Северная Корея заявила, что в воскресенье провела на ракетном стартовом комплексе Сохэ "важное" испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника", - говорится в сообщении южнокорейского агентства.По данным Ренхап, КНДР планирует к апрелю следующего года завершить разработку первого разведывательного спутника. Северная Корея в воскресенье провела два ракетных пуска. Обе ракеты, предположительно, были баллистическими и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. В связи с пусками при канцелярии японского премьера был создан экстренный штаб.
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в мире
В мире
00:32 19.12.2022 (обновлено: 05:46 19.12.2022)
 
СМИ: КНДР заявила об испытании, связанном с разведывательным спутником

Ренхап: КНДР заявила о испытании, связанном с разработкой разведывательного спутника

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР заявила, что в воскресенье провела на полигоне Сохэ испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника, сообщило агентство Ренхап.
"Северная Корея заявила, что в воскресенье провела на ракетном стартовом комплексе Сохэ "важное" испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника", - говорится в сообщении южнокорейского агентства.
По данным Ренхап, КНДР планирует к апрелю следующего года завершить разработку первого разведывательного спутника.
Северная Корея в воскресенье провела два ракетных пуска. Обе ракеты, предположительно, были баллистическими и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. В связи с пусками при канцелярии японского премьера был создан экстренный штаб.
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