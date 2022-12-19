https://ria.ru/20221219/kmsp-1839820785.html

Производитель полимерных труб расширит производство при поддержке КМСП

Производитель полимерных труб расширит производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 19.12.2022

Производитель полимерных труб расширит производство при поддержке КМСП

Производитель полипропиленовых труб и фитингов при поддержке Корпорации МСП (КМСП) получил финансирование на покупку нового оборудования и расширение... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:42

2022-12-19T18:42

2022-12-19T18:42

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производитель полипропиленовых труб и фитингов при поддержке Корпорации МСП (КМСП) получил финансирование на покупку нового оборудования и расширение производства, сообщает пресс-служба института развития.Компания "Мультимирпласт" из Калужской области получила в одном из крупнейших российских банков кредит на сумму 60 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно Банком России и Корпорацией МСП. Обеспечением кредита стало поручительство Корпорации МСП на сумму 30 миллионов рублей и гарантия региональной гарантийной организации на сумму 12 миллионов рублей."Надежное финансовое плечо – одна из наиболее востребованных сейчас мер поддержки для бизнеса, в том числе для развивающегося. Такие предприятия нуждаются в особом внимании. При помощи совмещения федеральных и региональных мер поддержки предприятия могут получить необходимое финансирование на доступных условиях. И вместе с тем комфортно наращивать производство, инвестировать в создание новых видов изделий, открывать новые рабочие места и наращивать экспортный потенциал, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что корпорация продолжает расширять доступ МСП к финансированию, используя при этом тесную обратную связь с бизнесом, что позволяет предлагать предпринимателям современные, качественные и востребованные финансовые инструменты для решения задач любой сложности.Как ожидается, финансирование позволит компании увеличить ежегодный объем выпуска продукции на 30%, начать выпуск новых видов изделий, а также создать около 20 новых рабочих мест.Программа стимулирования кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. При получении кредитов предприниматели могут использовать специальный сервис-помощник на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20221219/msp-1839721580.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич