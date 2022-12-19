https://ria.ru/20221219/klin-1839865425.html
Никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:25
2022-12-19T22:25
2022-12-19T22:25
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой. По словам Лукашенко, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста против итогов президентских выборов, не Россия "атаковала" Белоруссию, "Россия протянула нам руку". "Они (западные страны - ред.) хотели лишить нас и независимости, и суверенитета. Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз - не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Владимир Путин
Никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой.
"Если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин - не получится", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров в понедельник.
По словам Лукашенко, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста против итогов президентских выборов, не Россия "атаковала" Белоруссию, "Россия протянула нам руку".
"Они (западные страны - ред.) хотели лишить нас и независимости, и суверенитета. Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз - не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться", - отметил президент Белоруссии.