Рейтинг@Mail.ru
В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/kitay-1839645611.html
В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе
В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе - РИА Новости, 19.12.2022
В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе
Создание госдепартаментом США отдела по координации работы с Китаем свидетельствует о намерении Вашингтона усиливать конкуренцию с Пекином, американская... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:33
2022-12-19T09:33
в мире
энтони блинкен
китай
сша
вашингтон (штат)
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826317699_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b728427b19efd2f3d747ebfba4257021.jpg
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Создание госдепартаментом США отдела по координации работы с Китаем свидетельствует о намерении Вашингтона усиливать конкуренцию с Пекином, американская администрация продолжает говорить одно, а делать другое, при этом не принимая никаких действенных мер для устранения разногласий с КНР, пишет в понедельник издание Global Times. Госдеп США сообщил 16 декабря о создании отдела по координации работы с Китаем, неофициально получившего название "Китайский дом". Как уточнили в ведомстве, отдел будет обеспечивать возможность правительства США ответственно подходить к конкуренции с КНР и продвигать видение Вашингтона об открытой инклюзивной международной системе. "Создание "Китайского дома" свидетельствует о том, что политика США в отношении Китая ориентирована на конкуренцию, и такая конкуренция становится все более жесткой", - пишет издание. Замдиректора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян заявил газете, что орган был создан потому, что США считают Китай своим "самым большим геополитическим вызовом" и стратегическим конкурентом и намерены укреплять сотрудничество внутри страны в вопросах, касающихся Китая. В свою очередь Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун полагает, что "основная цель этого недавно созданного координационного механизма заключается не в разрешении споров между США и Китаем, а в реализации цели правительства США по вступлению в жесткую конкуренцию с Китаем". "Американские чиновники заявили, что хотят управлять конкуренцией с Китаем, но действительно ли они этого хотят? США призывают Китай разрешить споры, но с другой стороны продолжают совершать провокации в отношении фундаментальных и основных интересов Китая", - заявил Ли Хайдун. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР. По его словам, США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.
https://ria.ru/20221216/ssha-1839059835.html
https://ria.ru/20221214/kitay-1838536613.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826317699_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63a2ddb6603be45d68d502814be68987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, китай, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша
В мире, Энтони Блинкен, Китай, США, Вашингтон (штат), Государственный департамент США
09:33 19.12.2022
 
В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе

Global Times о "Китайском доме" в Госдепе: США продолжат конкуренцию с Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Создание госдепартаментом США отдела по координации работы с Китаем свидетельствует о намерении Вашингтона усиливать конкуренцию с Пекином, американская администрация продолжает говорить одно, а делать другое, при этом не принимая никаких действенных мер для устранения разногласий с КНР, пишет в понедельник издание Global Times.
Госдеп США сообщил 16 декабря о создании отдела по координации работы с Китаем, неофициально получившего название "Китайский дом". Как уточнили в ведомстве, отдел будет обеспечивать возможность правительства США ответственно подходить к конкуренции с КНР и продвигать видение Вашингтона об открытой инклюзивной международной системе.
Полиция возле посольства США в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 08:46
США создали КС в Южной Корее для слежки за Китаем, считает эксперт
"Создание "Китайского дома" свидетельствует о том, что политика США в отношении Китая ориентирована на конкуренцию, и такая конкуренция становится все более жесткой", - пишет издание.
Замдиректора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян заявил газете, что орган был создан потому, что США считают Китай своим "самым большим геополитическим вызовом" и стратегическим конкурентом и намерены укреплять сотрудничество внутри страны в вопросах, касающихся Китая.
В свою очередь Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун полагает, что "основная цель этого недавно созданного координационного механизма заключается не в разрешении споров между США и Китаем, а в реализации цели правительства США по вступлению в жесткую конкуренцию с Китаем".
"Американские чиновники заявили, что хотят управлять конкуренцией с Китаем, но действительно ли они этого хотят? США призывают Китай разрешить споры, но с другой стороны продолжают совершать провокации в отношении фундаментальных и основных интересов Китая", - заявил Ли Хайдун.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР. По его словам, США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 11:34
В Китае обвинили США в экономическом принуждении
 
В миреЭнтони БлинкенКитайСШАВашингтон (штат)Государственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала