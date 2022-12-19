https://ria.ru/20221219/kitay-1839645611.html

В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе

В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе - РИА Новости, 19.12.2022

В Китае прокомментировали создание "Китайского дома" в Госдепе

Создание госдепартаментом США отдела по координации работы с Китаем свидетельствует о намерении Вашингтона усиливать конкуренцию с Пекином, американская... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:33

2022-12-19T09:33

2022-12-19T09:33

в мире

энтони блинкен

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сша

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Создание госдепартаментом США отдела по координации работы с Китаем свидетельствует о намерении Вашингтона усиливать конкуренцию с Пекином, американская администрация продолжает говорить одно, а делать другое, при этом не принимая никаких действенных мер для устранения разногласий с КНР, пишет в понедельник издание Global Times. Госдеп США сообщил 16 декабря о создании отдела по координации работы с Китаем, неофициально получившего название "Китайский дом". Как уточнили в ведомстве, отдел будет обеспечивать возможность правительства США ответственно подходить к конкуренции с КНР и продвигать видение Вашингтона об открытой инклюзивной международной системе. "Создание "Китайского дома" свидетельствует о том, что политика США в отношении Китая ориентирована на конкуренцию, и такая конкуренция становится все более жесткой", - пишет издание. Замдиректора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян заявил газете, что орган был создан потому, что США считают Китай своим "самым большим геополитическим вызовом" и стратегическим конкурентом и намерены укреплять сотрудничество внутри страны в вопросах, касающихся Китая. В свою очередь Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун полагает, что "основная цель этого недавно созданного координационного механизма заключается не в разрешении споров между США и Китаем, а в реализации цели правительства США по вступлению в жесткую конкуренцию с Китаем". "Американские чиновники заявили, что хотят управлять конкуренцией с Китаем, но действительно ли они этого хотят? США призывают Китай разрешить споры, но с другой стороны продолжают совершать провокации в отношении фундаментальных и основных интересов Китая", - заявил Ли Хайдун. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с КНР. По его словам, США считают важным поиск путей кооперации с Китаем по общим вопросам.

https://ria.ru/20221216/ssha-1839059835.html

https://ria.ru/20221214/kitay-1838536613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, китай, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша