https://ria.ru/20221219/kinofestival-1839716522.html

В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль

В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль - РИА Новости, 19.12.2022

В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль

В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:39

2022-12-19T13:39

2022-12-19T13:39

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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль.В оргкомитете кинофестиваля сообщили, что в этом году за награду "Золотой кокос" поборется 3761 фильм из 116 стран и регионов мира. В ходе мероприятия, которое завершится 25 декабря, будет показано от 80 до 100 лент и состоится девять форумов.Международный хайнаньский кинофестиваль проводится с 2018 года. Его организаторами выступают Медиакорпорация Китая и народное правительство провинции Хайнань.

https://ria.ru/20221214/kitay-1838611909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санья, хайнань, китай