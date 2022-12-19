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В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль - РИА Новости, 19.12.2022
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В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль
В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль - РИА Новости, 19.12.2022
В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль
В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:39
2022-12-19T13:39
россия-китай: главное
санья
хайнань
китай
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль.В оргкомитете кинофестиваля сообщили, что в этом году за награду "Золотой кокос" поборется 3761 фильм из 116 стран и регионов мира. В ходе мероприятия, которое завершится 25 декабря, будет показано от 80 до 100 лент и состоится девять форумов.Международный хайнаньский кинофестиваль проводится с 2018 года. Его организаторами выступают Медиакорпорация Китая и народное правительство провинции Хайнань.
https://ria.ru/20221214/kitay-1838611909.html
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санья, хайнань, китай
Россия-Китай: Главное, Санья, Хайнань, Китай
13:39 19.12.2022
 

В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль

© Фото : Hainan International Film FestivalУчастники Хайнаньского международного кинофестиваля
Участники Хайнаньского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Hainan International Film Festival
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль.
В оргкомитете кинофестиваля сообщили, что в этом году за награду "Золотой кокос" поборется 3761 фильм из 116 стран и регионов мира. В ходе мероприятия, которое завершится 25 декабря, будет показано от 80 до 100 лент и состоится девять форумов.
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Международный хайнаньский кинофестиваль проводится с 2018 года. Его организаторами выступают Медиакорпорация Китая и народное правительство провинции Хайнань.
 
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