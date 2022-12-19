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В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль
В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль - РИА Новости, 19.12.2022
В Санья открылся четвертый Международный хайнаньский кинофестиваль
В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:39
2022-12-19T13:39
2022-12-19T13:39
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В курортном городе Санья южно-китайской провинции Хайнань в воскресенье открылся 4-й Международный хайнаньский кинофестиваль.В оргкомитете кинофестиваля сообщили, что в этом году за награду "Золотой кокос" поборется 3761 фильм из 116 стран и регионов мира. В ходе мероприятия, которое завершится 25 декабря, будет показано от 80 до 100 лент и состоится девять форумов.Международный хайнаньский кинофестиваль проводится с 2018 года. Его организаторами выступают Медиакорпорация Китая и народное правительство провинции Хайнань.
https://ria.ru/20221214/kitay-1838611909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санья, хайнань, китай
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