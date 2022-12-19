https://ria.ru/20221219/kiev-1839637211.html
В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света
В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 19.12.2022
В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:17
2022-12-19T08:17
2022-12-19T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе. "В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света
ДТЭК "Киевские электросети": в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии