https://ria.ru/20221219/kiev-1839637211.html

В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света

В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 19.12.2022

В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:17

2022-12-19T08:17

2022-12-19T08:17

специальная военная операция на украине

в мире

киев

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе. "В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839506245.html

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, дтэк, вооруженные силы рф