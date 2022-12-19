07:53 19.12.2022 (обновлено: 10:44 19.12.2022)
В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов
Власти Киевской области сообщили в повреждении объектов критической инфраструктуры
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале.
"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. <…> Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов", — говорится в публикации.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы и повреждении критических объектов. Специалисты по тепло- и энергоснабжению работают над стабилизацией ситуации.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.