https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html

В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов

В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов - РИА Новости, 19.12.2022

В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:53

2022-12-19T07:53

2022-12-19T10:44

специальная военная операция на украине

виталий кличко

киевская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы и повреждении критических объектов. Специалисты по тепло- и энергоснабжению работают над стабилизацией ситуации.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.

https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html

киевская область

киев

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виталий кличко, киевская область, киев, вооруженные силы рф