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В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html
В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов
В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов - РИА Новости, 19.12.2022
В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:53
2022-12-19T10:44
специальная военная операция на украине
виталий кличко
киевская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы и повреждении критических объектов. Специалисты по тепло- и энергоснабжению работают над стабилизацией ситуации.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html
киевская область
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виталий кличко, киевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Киевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
07:53 19.12.2022 (обновлено: 10:44 19.12.2022)
 
В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов

Власти Киевской области сообщили в повреждении объектов критической инфраструктуры

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба в Telegram-канале.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. <…> Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов", — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы и повреждении критических объектов. Специалисты по тепло- и энергоснабжению работают над стабилизацией ситуации.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВиталий КличкоКиевская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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