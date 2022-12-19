https://ria.ru/20221219/khurgad-1839630879.html
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T06:14
2022-12-19T06:14
2022-12-19T11:26
египет
хургада
москва
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661717_46:0:3687:2048_1920x0_80_0_0_5d89191737e8af52466911e1edeacadc.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает корреспондент РИА Новости.Рейс вместо не получившей разрешение на полет авиакомпании iFly выполнила Red Wings.В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.Росавиация в четверг сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания решила отменить рейсы в Египет по 19 декабря.
https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html
египет
хургада
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661717_560:0:3291:2048_1920x0_80_0_0_c2bc298a7326ec603736a158822c9744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, хургада, москва, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Египет, Хургада, Москва, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
06:14 19.12.2022 (обновлено: 11:26 19.12.2022)
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первый самолет с застрявшими в Хургаде российскими туристами прилетел в Москву