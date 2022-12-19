https://ria.ru/20221219/khurgad-1839630879.html

Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву - РИА Новости, 19.12.2022

Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T06:14

2022-12-19T06:14

2022-12-19T11:26

египет

хургада

москва

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает корреспондент РИА Новости.Рейс вместо не получившей разрешение на полет авиакомпании iFly выполнила Red Wings.В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.Росавиация в четверг сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания решила отменить рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html

египет

хургада

москва

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египет, хургада, москва, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)