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Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/khurgad-1839630879.html
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T06:14
2022-12-19T11:26
египет
хургада
москва
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает корреспондент РИА Новости.Рейс вместо не получившей разрешение на полет авиакомпании iFly выполнила Red Wings.В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.Росавиация в четверг сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания решила отменить рейсы в Египет по 19 декабря.
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египет, хургада, москва, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Египет, Хургада, Москва, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
06:14 19.12.2022 (обновлено: 11:26 19.12.2022)
 
Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

Первый самолет с застрявшими в Хургаде российскими туристами прилетел в Москву

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет совершает посадку
Пассажирский самолет совершает посадку - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет совершает посадку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву, на родину вернулись около 350 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс вместо не получившей разрешение на полет авиакомпании iFly выполнила Red Wings.

"Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой", — сказала РИА Новости пассажирка Наталья.

В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.
Росавиация в четверг сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания решила отменить рейсы в Египет по 19 декабря.
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:58Туризм
Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет
 
ТуризмЕгипетХургадаМоскваiFlyФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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