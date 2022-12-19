https://ria.ru/20221219/iordaniya-1839731702.html
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству - РИА Новости, 19.12.2022
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству
Москва не рассматривает принятое в Иордании решение о введении ограничений на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства как политически... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:29
2022-12-19T14:29
2022-12-19T14:29
мария захарова
россия
иордания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва не рассматривает принятое в Иордании решение о введении ограничений на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства как политически мотивированное и направленное против интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что авиационные власти Иордании ввели ограничения под давлением со стороны Еврокомиссии, из-за чего некоторые отечественные авиакомпании, перевозящие туристов из России на курорты Египта и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты полетов. Москва рассчитывает снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов. Они, добавила официальный представитель МИД РФ, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации.
https://ria.ru/20221216/reysy-1839315939.html
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мария захарова, россия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, еврокомиссия, в мире
Мария Захарова, Россия, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Еврокомиссия, В мире
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству
В МИД не считают решение Иордании по воздушному пространству направленным против России