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В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству - РИА Новости, 19.12.2022
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В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству - РИА Новости, 19.12.2022
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству
Москва не рассматривает принятое в Иордании решение о введении ограничений на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства как политически... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:29
2022-12-19T14:29
мария захарова
россия
иордания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва не рассматривает принятое в Иордании решение о введении ограничений на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства как политически мотивированное и направленное против интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что авиационные власти Иордании ввели ограничения под давлением со стороны Еврокомиссии, из-за чего некоторые отечественные авиакомпании, перевозящие туристов из России на курорты Египта и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты полетов. Москва рассчитывает снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов. Они, добавила официальный представитель МИД РФ, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации.
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мария захарова, россия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, еврокомиссия, в мире
Мария Захарова, Россия, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Еврокомиссия, В мире
14:29 19.12.2022
 
В МИД прокомментировали решение Иордании по воздушному пространству

В МИД не считают решение Иордании по воздушному пространству направленным против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва не рассматривает принятое в Иордании решение о введении ограничений на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства как политически мотивированное и направленное против интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что авиационные власти Иордании ввели ограничения под давлением со стороны Еврокомиссии, из-за чего некоторые отечественные авиакомпании, перевозящие туристов из России на курорты Египта и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты полетов.
"Росавиация и МИД России прилагают активные усилия с целью урегулирования данной проблемы. При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны", - говорится в заявлении Захаровой.
Москва рассчитывает снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов. Они, добавила официальный представитель МИД РФ, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации.
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Мария ЗахароваРоссияИорданияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииЕврокомиссияВ мире
 
 
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