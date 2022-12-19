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В Луганск пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
В Луганск пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских - РИА Новости, 19.12.2022
В Луганск пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске — он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:59
2022-12-19T11:59
2022-12-19T12:20
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске — он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. "В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом", — рассказал собеседник агентства. По его словам, на елочных игрушках были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Мужчина планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке около одного из учебных заведений в центре города. Киев таким образом хотел сымитировать "проукраинские настроения" в столице ЛНР. Даже такие мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются спецслужбами республики, объяснил представитель спецслужб.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
луганск
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в мире, луганск, украина, северодонецк, луганская народная республика
В мире, Луганск, Украина, Северодонецк, Луганская Народная Республика
11:59 19.12.2022 (обновлено: 12:20 19.12.2022)
В Луганск пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских