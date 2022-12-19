https://ria.ru/20221219/ifly-1839825893.html

В iFly согласовывают документы для полетов в Египет с 22 декабря

В iFly согласовывают документы для полетов в Египет с 22 декабря - РИА Новости, 19.12.2022

В iFly согласовывают документы для полетов в Египет с 22 декабря

iFly продолжает согласование документов с Росавиацией для продолжения полетов в Египет с 22 декабря, надеется на восстановление прежнего маршрута через... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:55

2022-12-19T18:55

2022-12-19T18:59

туризм

египет

иордания

ifly

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_840db2ae7e4c1ffe8cbbd998d5c077a4.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. iFly продолжает согласование документов с Росавиацией для продолжения полетов в Египет с 22 декабря, надеется на восстановление прежнего маршрута через Иорданию, сейчас занимается вывозом пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта - ред.) с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря. Вместе с тем авиакомпания надеется на восстановление прежнего маршрута через воздушное пространство Иордании, учитывая усилия, которые прилагает МИД РФ с целью урегулирования данной проблемы", - говорится в сообщении."В настоящий момент авиакомпания занимается организацией вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, на рейсах сторонних авиакомпаний", - добавляет компания.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly , возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.

https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html

https://ria.ru/20221219/turisty-1839764484.html

египет

иордания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, иордания, ifly, туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)