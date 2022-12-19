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Huawei расформирует одно из российских подразделений, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2022
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Huawei расформирует одно из российских подразделений, сообщили СМИ
Huawei расформирует одно из российских подразделений, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2022
Huawei расформирует одно из российских подразделений, сообщили СМИ
Китайский производитель электроники Huawei с 1 января закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:20
2022-12-19T09:20
экономика
технологии
москва
россия
украина
huawei technologies
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Китайский производитель электроники Huawei с 1 января закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, в котором работали около 2 тысяч человек, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "С 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов... Всего продажами ИКТ-решений в РФ занималось порядка 2 тыс. человек", - пишет газета. Отмечается, что, хотя большая часть сотрудников покидает подразделение, офис сохранится номинально, так как "компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся". При этом, по словам источника издания, Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок (R&amp;D, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.). Газета пишет, что решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. По словам источника издания, продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений "постепенно будет сокращаться". Уточняется, что компания сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники и мобильных сервисов AppGallery. В ноябре, газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что Huawei отделит бизнес в России и Белоруссии от других стран СНГ. Отмечалось, что российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне. Позднее о разделении подразделений сообщил и Reuters.
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экономика, технологии, москва, россия, украина, huawei technologies, снг
Экономика, Технологии, Москва, Россия, Украина, Huawei Technologies, СНГ
09:20 19.12.2022
 
Huawei расформирует одно из российских подразделений, сообщили СМИ

"Коммерсант": Huawei закроет российское подразделение, где работали две тысячи человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон компании Huawei . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Китайский производитель электроники Huawei с 1 января закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, в котором работали около 2 тысяч человек, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"С 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов... Всего продажами ИКТ-решений в РФ занималось порядка 2 тыс. человек", - пишет газета.
Логотип Huawei - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 11:14Сказано в эфире
Куда уходит Huawei
Отмечается, что, хотя большая часть сотрудников покидает подразделение, офис сохранится номинально, так как "компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся". При этом, по словам источника издания, Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок (R&D, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.).
Газета пишет, что решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. По словам источника издания, продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений "постепенно будет сокращаться". Уточняется, что компания сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники и мобильных сервисов AppGallery.
В ноябре, газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что Huawei отделит бизнес в России и Белоруссии от других стран СНГ. Отмечалось, что российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне. Позднее о разделении подразделений сообщил и Reuters.
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ЭкономикаТехнологииМоскваРоссияУкраинаHuawei TechnologiesСНГ
 
 
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