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В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой - РИА Новости, 19.12.2022
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В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой
В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой - РИА Новости, 19.12.2022
В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой
В очереди на выезд из Калининградской области через единственный действующий автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:18
2022-12-19T15:18
авто
калининградская область
литва
россия
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 19 дек - РИА Новости. В очереди на выезд из Калининградской области через единственный действующий автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке границы, находятся 320 большегрузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни. "В настоящий момент очередь в направлении Литовской Республики насчитывает 320 большегрузов, нейтральная полоса заполнена – здесь находится 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной", - сообщили в пресс-службе. По информации таможни, за минувшие сутки сотрудники МАПП "Чернышевское" оформили 191 машину на въезд в Российскую Федерацию и 204 – на выезд. Въезда в регион в понедельник ожидает 71 грузовик, нейтральная полоса свободна. Как отметили в пресс-службе таможни, причиной возникновения очередей на границе стала "неритмичная работа литовской стороны". Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов. В октябре региональная таможня сообщала об отсутствии очередей в обоих направлениях. Вновь очереди на границе появились в начале декабря. Так, 5 декабря в ожидании выезда из Калининградской области находились 130 большегрузов.
https://ria.ru/20221219/dtp-1839638274.html
https://ria.ru/20221202/gruzoviki-1835756024.html
калининградская область
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авто, калининградская область, литва, россия, происшествия
Авто, Калининградская область, Литва, Россия, Происшествия
15:18 19.12.2022
 
В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой

В Калининградской области 320 фур стоят в очереди на российско-литовской границе

© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в медиабанкГрузовые фуры
Грузовые фуры - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Олег Минеев
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Грузовые фуры. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 дек - РИА Новости. В очереди на выезд из Калининградской области через единственный действующий автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке границы, находятся 320 большегрузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни.
"В настоящий момент очередь в направлении Литовской Республики насчитывает 320 большегрузов, нейтральная полоса заполнена – здесь находится 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной", - сообщили в пресс-службе.
На месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 08:36
На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами
По информации таможни, за минувшие сутки сотрудники МАПП "Чернышевское" оформили 191 машину на въезд в Российскую Федерацию и 204 – на выезд. Въезда в регион в понедельник ожидает 71 грузовик, нейтральная полоса свободна.
Как отметили в пресс-службе таможни, причиной возникновения очередей на границе стала "неритмичная работа литовской стороны".
Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов. В октябре региональная таможня сообщала об отсутствии очередей в обоих направлениях. Вновь очереди на границе появились в начале декабря. Так, 5 декабря в ожидании выезда из Калининградской области находились 130 большегрузов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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АвтоКалининградская областьЛитваРоссияПроисшествия
 
 
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