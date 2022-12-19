https://ria.ru/20221219/granitsa-1839748264.html

В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой

В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой - РИА Новости, 19.12.2022

В Калининградской области более 300 фур стоят в очереди на границе с Литвой

В очереди на выезд из Калининградской области через единственный действующий автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:18

2022-12-19T15:18

2022-12-19T15:18

авто

калининградская область

литва

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_69a4cb83e0b2e40aa4142c78d0bb4a61.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 дек - РИА Новости. В очереди на выезд из Калининградской области через единственный действующий автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке границы, находятся 320 большегрузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни. "В настоящий момент очередь в направлении Литовской Республики насчитывает 320 большегрузов, нейтральная полоса заполнена – здесь находится 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной", - сообщили в пресс-службе. По информации таможни, за минувшие сутки сотрудники МАПП "Чернышевское" оформили 191 машину на въезд в Российскую Федерацию и 204 – на выезд. Въезда в регион в понедельник ожидает 71 грузовик, нейтральная полоса свободна. Как отметили в пресс-службе таможни, причиной возникновения очередей на границе стала "неритмичная работа литовской стороны". Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов. В октябре региональная таможня сообщала об отсутствии очередей в обоих направлениях. Вновь очереди на границе появились в начале декабря. Так, 5 декабря в ожидании выезда из Калининградской области находились 130 большегрузов.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839638274.html

https://ria.ru/20221202/gruzoviki-1835756024.html

калининградская область

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, калининградская область, литва, россия, происшествия