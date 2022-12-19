15:01 19.12.2022 (обновлено: 15:21 19.12.2022)
В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова
В Киеве завершили расследование по делу об обвинении в госизмене Януковича и Азарова
Николай Азаров и Виктор Янукович . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о "Харьковских соглашениях", сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что ряд бывших чиновников "способствовали военным планам" России, благодаря их помощи, как утверждается, в 2014 году Крым перешел в состав РФ, а в 2022 году – начались боевые действия на территории Украины в рамках спецоперации.
Офис генпрокурора также сообщает, что материалы расследования доступны стороне защиты для ознакомления.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.
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