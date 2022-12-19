https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839743427.html

В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова

В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова - РИА Новости, 19.12.2022

В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова

В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:01

2022-12-19T15:01

2022-12-19T15:21

в мире

киев

виктор янукович

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о "Харьковских соглашениях", сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины.Следствие установило, что ряд бывших чиновников "способствовали военным планам" России, благодаря их помощи, как утверждается, в 2014 году Крым перешел в состав РФ, а в 2022 году – начались боевые действия на территории Украины в рамках спецоперации.Януковичу, Азарову, бывшим министрам обороны, юстиции и иностранных дел обвинения предъявлены заочно, они в розыске.Офис генпрокурора также сообщает, что материалы расследования доступны стороне защиты для ознакомления.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

https://ria.ru/20191107/1560680148.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, виктор янукович, николай азаров (политик)