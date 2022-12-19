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В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова - РИА Новости, 19.12.2022
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В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова
В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова - РИА Новости, 19.12.2022
В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова
В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:01
2022-12-19T15:21
в мире
киев
виктор янукович
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о "Харьковских соглашениях", сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины.Следствие установило, что ряд бывших чиновников "способствовали военным планам" России, благодаря их помощи, как утверждается, в 2014 году Крым перешел в состав РФ, а в 2022 году – начались боевые действия на территории Украины в рамках спецоперации.Януковичу, Азарову, бывшим министрам обороны, юстиции и иностранных дел обвинения предъявлены заочно, они в розыске.Офис генпрокурора также сообщает, что материалы расследования доступны стороне защиты для ознакомления.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.
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в мире, киев, виктор янукович, николай азаров (политик)
В мире, Киев, Виктор Янукович, Николай Азаров (политик)
15:01 19.12.2022 (обновлено: 15:21 19.12.2022)
 
В Киеве завершили расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова

В Киеве завершили расследование по делу об обвинении в госизмене Януковича и Азарова

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в медиабанкНиколай Азаров и Виктор Янукович
Николай Азаров и Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Николай Азаров и Виктор Янукович . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве завершили расследование в отношении бывших президента и премьера Украины Виктора Януковича и Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о "Харьковских соглашениях", сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что ряд бывших чиновников "способствовали военным планам" России, благодаря их помощи, как утверждается, в 2014 году Крым перешел в состав РФ, а в 2022 году – начались боевые действия на территории Украины в рамках спецоперации.
Януковичу, Азарову, бывшим министрам обороны, юстиции и иностранных дел обвинения предъявлены заочно, они в розыске.
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Офис генпрокурора также сообщает, что материалы расследования доступны стороне защиты для ознакомления.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.
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