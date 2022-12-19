https://ria.ru/20221219/germaniya-1839636521.html

Жители Германии признались, что достигли предела в экономии отопления

Жители Германии признались, что достигли предела в экономии отопления - РИА Новости, 19.12.2022

Жители Германии признались, что достигли предела в экономии отопления

Не все жители Германии готовы следовать рекомендациям регулятора и слабо обогревать жилье, хотя и стараются искать способы жить в холоде. На какие ухищрения... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:09

2022-12-19T08:09

2022-12-19T11:40

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БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Не все жители Германии готовы следовать рекомендациям регулятора и слабо обогревать жилье, хотя и стараются искать способы жить в холоде. На какие ухищрения приходится идти, чтобы выполнить требования государства об экономии, жители Берлина рассказали корреспонденту РИА Новости. Прошедшая неделя в Германии началась с резкого похолодания, местами температура воздуха достигала минус 9 градусов, тем не менее федеральное сетевое агентство призывало граждан не снижать усилий по экономии, чтобы продержаться всю зиму. Ранее регулятор сообщал, что потребители должны снизить расход газа на 20 процентов или более в сравнении с обычным показателем, чтобы избежать дефицита энергоносителя зимой. По данным главы федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, сейчас общая экономия составляет всего 13 процентов. "До прошлой недели я еще и не начинал пользоваться отоплением", — рассказал РИА Новости житель многоквартирного дома под Берлином, попросивший не называть его имени. Он родился и вырос в ГДР, а недавно сменил жилье. При въезде в новую арендованную квартиру он получил от арендодателя в подарок термометр. "Мы договорились, что я не буду нагревать температуру воздуха в комнатах выше плюс 20. Владелец жилья боится перерасхода. Но это и в моих интересах, поскольку я еще не знаю, какими будут счета за отопление. Они не входят в стоимость аренды. Пока мне удавалось обходиться теплой одеждой и двумя пуховыми одеялами. Я надеваю на себя несколько кофт, сверху — меховую, в них же сплю. До плюс 15 мне еще комфортно находиться в квартире, но когда температура в помещении опускается до 14, мне становится сложно, особенно когда засыпаю, и тогда я включаю радиатор на отметку 1-2, но только в спальне", — рассказал немец. Он добавил, что в его случае предел экономии уже достигнут: "Я и так делаю все возможное". Другой собеседник агентства, уроженец западной Германии, и вовсе не пользуется отоплением. Он добавляет, что ему хорошо известно, что россияне не слишком волнуются об отоплении в своих квартирах: "(Глава МИД ФРГ. — Прим. ред.) Бербок как-то говорила в своем выступлении, что вы круглосуточно держите свои радиаторы включенными". Сложнее всего с наступлением холодов в Германии приходится тем, кто привык, когда в квартире тепло всегда. Приехавшая из России девушка рассказала, что занимается научной работой и снимает в Берлине одну из комнат в квартире немки. Россиянка пыталась следовать рекомендациям по экономии, которые дают в Германии и которые выполняют арендаторы других комнат, а также сама хозяйка жилья: устанавливать регулятор на радиаторе отопления на отметке не выше двух, выключать его полностью, выходя из дома или отправляясь спать. Но затем она сдалась, и теперь устанавливает в своей комнате комфортную для себя температуру. На ее радиаторе стоит отдельный счетчик, который она должна была сфотографировать при въезде. Хозяйка квартиры уже предупредила ее, что в период оплаты коммунальных услуг может пересчитать общую стоимость аренды комнаты, если расход будет слишком большим. "Мне сказали, что даже если я к тому времени уже съеду, то арендодатель все равно имеет право снять с меня деньги за перерасчет за коммунальные расходы", — рассказала девушка.

https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/frg-1839447447.html

https://ria.ru/20221217/evrosoyuz-1839344658.html

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город), россия