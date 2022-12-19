https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
Генпрокуратура добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО
Генпрокуратура добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО - РИА Новости, 19.12.2022
Генпрокуратура добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО
Генеральная прокуратура России добилась удаления или блокировки 125 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:06
2022-12-19T04:06
2022-12-19T04:27
украина
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России добилась удаления или блокировки 125 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. С начала года и по 1 декабря прокуроры направили в Роскомнадзор 1630 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации. Это касалось материалов экстремистских и террористических организаций; информации, содержащей призывы к участию в несогласованных массовых акциях; ложных сообщений об актах терроризма. С 2019 по 2021 год прокуроры направили в Роскомнадзор 1012 требований об ограничении доступа к информации в интернете.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221215/feyki-1838794518.html
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украина, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
04:06 19.12.2022 (обновлено: 04:27 19.12.2022)
Генпрокуратура добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО
Генпрокуратура добилась удаления или блокировки 125 тысяч фейков о СВО на Украине