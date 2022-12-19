Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР - РИА Новости, 19.12.2022
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:04
2022-12-19T21:04
общество
владимир путин
валерий фальков
сергей кравцов
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны в федеральные образовательные программы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Президент также поручил Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить включение в маршруты школьного познавательного туризма мемориальных комплексов и памятных мест, посвященных увековечению памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Доложить об исполнении поручения также необходимо до 30 июня, далее докладывать один раз в год.
https://ria.ru/20221219/leningrad-1839849110.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, валерий фальков, сергей кравцов, россия, ссср
Общество, Владимир Путин, Валерий Фальков, Сергей Кравцов, Россия, СССР
21:04 19.12.2022
 
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР

Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР в годы войны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны в федеральные образовательные программы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобрнауки России и Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы (в том числе в федеральные рабочие программы воспитания), общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы, а также в соответствующие учебные издания", - говорится в поручении.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент также поручил Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить включение в маршруты школьного познавательного туризма мемориальных комплексов и памятных мест, посвященных увековечению памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
Доложить об исполнении поручения также необходимо до 30 июня, далее докладывать один раз в год.
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:44
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
 
ОбществоВладимир ПутинВалерий ФальковСергей КравцовРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала