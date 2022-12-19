Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР
Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР в годы войны
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны в федеральные образовательные программы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобрнауки России и Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы (в том числе в федеральные рабочие программы воспитания), общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы, а также в соответствующие учебные издания", - говорится в поручении.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент также поручил Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить включение в маршруты школьного познавательного туризма мемориальных комплексов и памятных мест, посвященных увековечению памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
Доложить об исполнении поручения также необходимо до 30 июня, далее докладывать один раз в год.