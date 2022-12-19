https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html

Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР

Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР - РИА Новости, 19.12.2022

Путин поручил внести в учебные программы материалы о геноциде народов СССР

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:04

2022-12-19T21:04

2022-12-19T21:04

общество

владимир путин

валерий фальков

сергей кравцов

россия

ссср

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны в федеральные образовательные программы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 июня 2023 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Президент также поручил Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить включение в маршруты школьного познавательного туризма мемориальных комплексов и памятных мест, посвященных увековечению памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Доложить об исполнении поручения также необходимо до 30 июня, далее докладывать один раз в год.

https://ria.ru/20221219/leningrad-1839849110.html

россия

ссср

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, валерий фальков, сергей кравцов, россия, ссср