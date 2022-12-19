https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:37
2022-12-19T21:37
2022-12-19T21:39
минск
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839805889_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_10567f54210f606bbbb0c2cc37c10c7a.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная.По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить"."Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839805889_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7c91befb8d82aeea8df81f31a230fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
21:37 19.12.2022 (обновлено: 21:39 19.12.2022)
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск удовлетворен условиями ценообразования на газ на ближайшие три года