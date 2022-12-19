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Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
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Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:37
2022-12-19T21:39
минск
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная.По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить"."Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", - отметил президент Белоруссии.
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минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
21:37 19.12.2022 (обновлено: 21:39 19.12.2022)
 
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск удовлетворен условиями ценообразования на газ на ближайшие три года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная.
"Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане", - сказал он.
По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить".
"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", - отметил президент Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:09
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
 
МинскБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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