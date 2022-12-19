https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html

Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко

Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:37

2022-12-19T21:37

2022-12-19T21:39

минск

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год - фиксированная и выгодная.По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить"."Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html

минск

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия