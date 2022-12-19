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Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков
Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков - РИА Новости, 19.12.2022
Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:59
2022-12-19T21:27
экономика
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков, включая газовый.Лукашенко отметил, что стороны также обсудили формирование единой аграрной и промышленной политики в Союзном государстве. "Мы договорились, что будем укреплять кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности", - продолжил белорусский президент.По словам Лукашенко, во время переговоров в Минске стороны также обсудили ход реализации 28 союзных программ. "Пока выполнено порядка 60% от общего числа задач, определенных этими программами", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837534395.html
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экономика, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
20:59 19.12.2022 (обновлено: 21:27 19.12.2022)
 
Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков

Путин и Лукашенко поручили правительствам доработать программу создания общих энергорынков

© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля
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Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков, включая газовый.
"Ключевую важность имеют программы, которые предусматривают создание объединенных энергорынков (Белоруссии и России - ред.). Даны соответствующие поручения правительствам, чтобы доработать эти программы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
Лукашенко отметил, что стороны также обсудили формирование единой аграрной и промышленной политики в Союзном государстве. "Мы договорились, что будем укреплять кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности", - продолжил белорусский президент.
По словам Лукашенко, во время переговоров в Минске стороны также обсудили ход реализации 28 союзных программ. "Пока выполнено порядка 60% от общего числа задач, определенных этими программами", - добавил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 16:24
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
 
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