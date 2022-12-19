20:59 19.12.2022 (обновлено: 21:27 19.12.2022)
Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков
Путин и Лукашенко поручили правительствам доработать программу создания общих энергорынков
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков, включая газовый.
"Ключевую важность имеют программы, которые предусматривают создание объединенных энергорынков (Белоруссии и России - ред.). Даны соответствующие поручения правительствам, чтобы доработать эти программы", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
Лукашенко отметил, что стороны также обсудили формирование единой аграрной и промышленной политики в Союзном государстве. "Мы договорились, что будем укреплять кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности", - продолжил белорусский президент.
По словам Лукашенко, во время переговоров в Минске стороны также обсудили ход реализации 28 союзных программ. "Пока выполнено порядка 60% от общего числа задач, определенных этими программами", - добавил Лукашенко.