https://ria.ru/20221219/gaz-1839852024.html

Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков

Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков - РИА Новости, 19.12.2022

Путин и Лукашенко поручили доработать программу создания общих энергорынков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:59

2022-12-19T20:59

2022-12-19T21:27

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владимир путин

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков, включая газовый.Лукашенко отметил, что стороны также обсудили формирование единой аграрной и промышленной политики в Союзном государстве. "Мы договорились, что будем укреплять кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности", - продолжил белорусский президент.По словам Лукашенко, во время переговоров в Минске стороны также обсудили ход реализации 28 союзных программ. "Пока выполнено порядка 60% от общего числа задач, определенных этими программами", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837534395.html

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экономика, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин