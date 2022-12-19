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Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022
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Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто
Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, заявил министр... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:50
2022-12-19T12:50
экономика
петер сийярто
венгрия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок... Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться", - написал Сийярто в соцсетях перед началом заседания. Он отметил, что советы министров энергетики стран ЕС в последнее время проходят с небывалой частотой, что объясняется энергетическим кризисом в Европе. По его словам, Венгрии предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва". ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не привело к консенсусу. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839674203.html
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экономика, петер сийярто, венгрия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Петер Сийярто, Венгрия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Россия
12:50 19.12.2022
 
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто

Глава МИД Сийярто: Венгрия против лимита цен на газ, но его, видимо, введут

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок... Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться", - написал Сийярто в соцсетях перед началом заседания.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 11:18
ЕС может установить лимит цены на газ на уровне 188 евро, заявила министр
Он отметил, что советы министров энергетики стран ЕС в последнее время проходят с небывалой частотой, что объясняется энергетическим кризисом в Европе. По его словам, Венгрии предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва".
ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не привело к консенсусу.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:16
Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы
 
ЭкономикаПетер СийяртоВенгрияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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