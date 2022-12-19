https://ria.ru/20221219/gaz-1839704227.html

Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто

Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022

Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто

Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, заявил министр... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:50

2022-12-19T12:50

2022-12-19T12:50

экономика

петер сийярто

венгрия

брюссель

евросоюз

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санкции в отношении россии

россия

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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок... Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться", - написал Сийярто в соцсетях перед началом заседания. Он отметил, что советы министров энергетики стран ЕС в последнее время проходят с небывалой частотой, что объясняется энергетическим кризисом в Европе. По его словам, Венгрии предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва". ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не привело к консенсусу. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839674203.html

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

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экономика, петер сийярто, венгрия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия