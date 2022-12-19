https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы

Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы - РИА Новости, 19.12.2022

Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы

Европейские страны запаслись газом и, скорее всего, спокойно переживут эту зиму, но уже на следующий отопительный сезон опрошенные РИА Новости эксперты рисуют... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:16

2022-12-19T12:16

2022-12-19T12:16

экономика

европа

россия

украина

сколковский институт науки и технологий

газпром

бкс мир инвестиций

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европейские страны запаслись газом и, скорее всего, спокойно переживут эту зиму, но уже на следующий отопительный сезон опрошенные РИА Новости эксперты рисуют им "совершенно аномальные сценарии" с дефицитом топлива и новыми ценовыми рекордами. "Если не будет принято каких-то политических решений по, например, возобновлению поставок газа из России хотя бы по оставшейся нитке "Северного потока 2" или газопроводу "Ямал – Европа", то прохождение следующего года, в особенности зимы 2023–2024 годов, для Европы станет вызовом", - считает аналитик "Сколтеха" Сергей Капитонов. Биржевые цены газ в Европе после крутых виражей в течение года сейчас снизились, но среднегодовые показатели остаются крайне высокими. Холодная и безветренная погода может снова разогнать их к весне до 3000 долларов, а на пике спроса – и до рекордных 4000 долларов за тысячу кубов, уверены аналитики. Взрывы цен "Голубое топливо" начало ощутимо дорожать на европейском рынке еще в 2021 году, а весной 2022 из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Сейчас цены опустились до 1300–1500 долларов, но все равно в пять раз превышают средние за предшествующие пять лет показатели. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Еврокомиссия в ответ на рекордный рост предложила ввести потолок биржевых цен на газ, однако решение странами Евросоюза пока не принято. В ближайшем будущем эксперты не исключают ни роста, ни падения цен. К примеру, если в Европе будет необычно теплая и ветреная зима – газ может подешеветь до 700 долларов за тысячу кубометров уже к концу марта 2023 года, заявил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. При нормальной зиме, по его словам, цены в среднем будут держаться в коридоре 1400–1700 долларов. А холодная и безветренная погода может поднять котировки до 3000 долларов и выше, особенно ближе к концу отопительного сезона, когда запасы в хранилищах начнут сильно сокращаться, предполагает Смит. При любых условиях цены вряд ли надолго опустятся ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, уверен портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. А обновление исторического максимума в 3892 доллара, по его мнению, возможно только при эскалации геополитических рисков, например, остановке транзита газа через Украину. В пиковые периоды спроса биржевая цена может подняться до рекордных значений выше 4000 долларов, предупреждает эксперт ЦСР Сергей Колобанов. Он пояснил, что стоимость газа на рынке будет складываться под влиянием конкуренции за поставки СПГ между Европой и Азией, где сейчас из-за новых вспышек коронавируса сохраняется неопределенность с прогнозами потребления. Нижний уровень он оценивает в 400–500 долларов. Путешествие на восток Многие страны Европы в уходящем году лишились – частично или полностью – крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома": если по итогам 2022 года объем его поставок в регион составит около 80 миллиардов кубометров, то в 2023 году они могут сократиться до 25–30 миллиардов кубометров, полагает Капитонов из "Сколтеха". Еще весной "Газпром" объявил о сокращении или полном прекращении поставок компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. Затем в начале лета заметно снизились поставки по основному маршруту - "Северному потоку", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились вовсе. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" из-за контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась, так как Киев перекрыл часть транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". В то же время растет экспорт в Китай - по "Силе Сибири". "Газпром" подчеркивает, что поставки регулярно идут сверх суточных контрактных обязательств. По мере строительства новых маршрутов эти объемы будут расти. Экзистенциальный вызов Пока эксперты не видят предпосылок для развития драматической ситуации на европейском газовом рынке: страны приняли меры по снижению спроса и закачали достаточно топлива в подземные хранилища. Однако прохождение предстоящего года, а в особенности зимы 2023-2024 годов, для Европы будет "экзистенциальным вызовом", считает Капитонов. "СПГ сейчас в мире мало, практически весь он расхватывается Европой и Азией, и сейчас последняя начинает наращивать закупки в ожидании зимы. То есть выполнить в следующем году амбициозную задачу по закачке 90% мощностей своих ПХГ к октябрю–ноябрю для Европы будет крайне затруднительно, учитывая отсутствие газа с Востока", - сказал он. К началу нового отопительного сезона, полагает Капитонов, на европейском газовом рынке возможны "совершенно аномальные сценарии". Евросоюз разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, и предложил дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. Однако сейчас никто с точностью не может предсказать, окажется ли этот план эффективным. Рынок до сих пор лихорадит, наступающий год несет новые вызовы и неизвестно, как европейцы преодолеют охвативший регион энергокризис.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838976171.html

https://ria.ru/20221210/zima-1837719455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа, россия, украина, сколковский институт науки и технологий, газпром, бкс мир инвестиций, северный поток — 2, северный поток, турецкий поток