https://ria.ru/20221219/gaz-1839674203.html

ЕС может установить лимит цены на газ на уровне 188 евро, заявила министр

ЕС может установить лимит цены на газ на уровне 188 евро, заявила министр - РИА Новости, 19.12.2022

ЕС может установить лимит цены на газ на уровне 188 евро, заявила министр

Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС о лимите цены на газ в рамках механизма коррекции рынка предполагает ее ограничение на уровне 188... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:18

2022-12-19T11:18

2022-12-19T11:27

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС о лимите цены на газ в рамках механизма коррекции рынка предполагает ее ограничение на уровне 188 евро за МВт.ч, заявила министр энергетического перехода Франции."У нас сегодня есть предложение от председательства - 188 евро", - сказала она журналистам перед встречей министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться этот механизм.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF. Согласно задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры уже дважды обсуждали этот механизм но не сходились по уровню лимита цены.Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.

https://ria.ru/20221219/es-1839633848.html

https://ria.ru/20221217/germaniya-1839404477.html

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евросоюз, экономика, в мире, европа, франция, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии