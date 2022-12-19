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В Москве объявили победителей фестиваля авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 19.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221219/festival-1839874183.html
В Москве объявили победителей фестиваля авторской песни "Покровский собор"
В Москве объявили победителей фестиваля авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве объявили победителей фестиваля авторской песни "Покровский собор"
Гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" получил дуэт "Струны Струны" из Мурманска, в число лауреатов вошли братья Валентин и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:52
2022-12-19T23:53
религия
екатерина ефремова
мурманск
луганск
россия
культура
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" получил дуэт "Струны Струны" из Мурманска, в число лауреатов вошли братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска, сообщил РИА Новости в понедельник художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, автор-исполнитель Алексей Витаков. "Приз за первое место жюри фестиваля присудило дуэту из Мурманска "Струны Струны" - Екатерине Ефремовой и Ирине Волокославской, денежная премия победителей составила 350 тысяч рублей. Второе место занял автор-исполнитель Никита Дорофеев из Нижнего Новгорода, он получил 250 тысяч рублей и призы от партнеров фестиваля. Призы за третье место и денежную премию по 100 тысяч рублей получили автор–исполнитель Дмитрий Чернов из Калининграда и братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (с ограниченными возможностями по зрению – ред.)", - рассказал РИА Новости Витаков.По его словам, еще четыре участника "финальной битвы за гран-при", которая прошла в московском Гостином дворе вечером 18 декабря, получили призы по 50 тысяч рублей. Уровень участников фестиваля, как отметил его худрук, заметно вырос. "В этом году из 60 участников полуфинала 50 были достойны стать финалистами", - добавил Витаков. Всего в 2022 году на конкурс поступило около 800 заявок из 46 регионов, включая новые регионы России, в частности, заявки из ДНР, ЛНР, из Херсона. Жюри фестиваля возглавил вице-президент Ассоциации бардов России, поэт и композитор Александр Мирзаян. В состав жюри вошли: известный советский и российский бард Вадим Егоров, поэт-песенник Александр Шаганов, автор-исполнитель Галина Хомчик, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук и другие деятели культуры. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно. Фестиваль проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного). Организаторов, участников и гостей "Покровского собора – 2022" приветствовал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его словам, "в наше непростое время, когда политика и низменные интересы овладевают умами людей", песенное искусство дает человеку возможность "оставлять в стороне суетные заботы и переживания и возносить свой ум к горнему, памятуя о своей душе, о цели своего существования на земле и о непреходящих вечных ценностях".
https://ria.ru/20221214/zaryadefestival-1838524506.html
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екатерина ефремова, мурманск, луганск, россия, культура
Религия, Екатерина Ефремова, Мурманск, Луганск, Россия, Культура
23:52 19.12.2022 (обновлено: 23:53 19.12.2022)
 
В Москве объявили победителей фестиваля авторской песни "Покровский собор"

Дуэт "Струны Струны" получил гран-при фестиваля авторской песни "Покровский собор-2022"

© Ольга ЛипичАнсамбль "Струны Струны" - обладатель гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор"
Ансамбль Струны Струны - обладатель гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни Покровский собор
© Ольга Липич
Ансамбль "Струны Струны" - обладатель гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гран-при III Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" получил дуэт "Струны Струны" из Мурманска, в число лауреатов вошли братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска, сообщил РИА Новости в понедельник художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, автор-исполнитель Алексей Витаков.
"Приз за первое место жюри фестиваля присудило дуэту из Мурманска "Струны Струны" - Екатерине Ефремовой и Ирине Волокославской, денежная премия победителей составила 350 тысяч рублей. Второе место занял автор-исполнитель Никита Дорофеев из Нижнего Новгорода, он получил 250 тысяч рублей и призы от партнеров фестиваля. Призы за третье место и денежную премию по 100 тысяч рублей получили автор–исполнитель Дмитрий Чернов из Калининграда и братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (с ограниченными возможностями по зрению – ред.)", - рассказал РИА Новости Витаков.
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По его словам, еще четыре участника "финальной битвы за гран-при", которая прошла в московском Гостином дворе вечером 18 декабря, получили призы по 50 тысяч рублей.
Уровень участников фестиваля, как отметил его худрук, заметно вырос. "В этом году из 60 участников полуфинала 50 были достойны стать финалистами", - добавил Витаков. Всего в 2022 году на конкурс поступило около 800 заявок из 46 регионов, включая новые регионы России, в частности, заявки из ДНР, ЛНР, из Херсона.
Жюри фестиваля возглавил вице-президент Ассоциации бардов России, поэт и композитор Александр Мирзаян. В состав жюри вошли: известный советский и российский бард Вадим Егоров, поэт-песенник Александр Шаганов, автор-исполнитель Галина Хомчик, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук и другие деятели культуры.
Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно. Фестиваль проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного). Организаторов, участников и гостей "Покровского собора – 2022" приветствовал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его словам, "в наше непростое время, когда политика и низменные интересы овладевают умами людей", песенное искусство дает человеку возможность "оставлять в стороне суетные заботы и переживания и возносить свой ум к горнему, памятуя о своей душе, о цели своего существования на земле и о непреходящих вечных ценностях".
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