https://ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839750917.html

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС, в том числе Венгрия и Германия, выступили против лимита цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:27

2022-12-19T15:27

2022-12-19T16:37

венгрия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

петер сийярто

германия

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БУДАПЕШТ, 19 дек — РИА Новости. Девять стран ЕС, в том числе Венгрия и Германия, выступили против лимита цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Поскольку проголосовавшие против страны, за исключением Германии, — малонаселенные, они не смогли "составить необходимое для блокировки меньшинство", уточнил Сийято.Венгрия в любом случае "будет голосовать против" потолка цен на газ, поскольку считает его ошибочной и вредной мерой, подчеркнул глава МИД. По его ловам, те четыре месяца, во время которых министры энергетики ЕС пытаются согласовать детали лимита, следовало бы потратить на поиск новых источников газа для европейского рынка. Сийярто подчеркнул, что это "было бы лучшим решением для снижения цены".Еврокомиссия в ноябре разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубометров газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221219/neft-1839733186.html

https://ria.ru/20221219/es-1839633848.html

венгрия

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, петер сийярто, германия