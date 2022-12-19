https://ria.ru/20221219/evro-1839674898.html
Курс евро поднялся выше 70 рублей
Курс евро поднялся выше 70 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс евро поднялся выше 70 рублей
Российская валюта сдает позиции, евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:20
2022-12-19T11:20
2022-12-19T12:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
китай
евросоюз
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская валюта сдает позиции, евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая, следует из данных Московской биржи.Так, курс евро расчетами "завтра" по ситуации на 11:50 мск растет на 1,30 рубля, до 70,40 рубля. Доллар дорожает на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юань — на 18 копеек, до 9,46 рубля.Объем торгов евро составляет свыше 9,5 миллиарда рублей, юанем — превысил 21,8 миллиарда рублей против более 25 миллиардов рублей по доллару.Мировые цены на нефть растут примерно на процент. По состоянию на 8:26 мск цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличивается на 0,86% — до 79,71 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 75,15 доллара.Как пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рубль начал неделю с ослабления на фоне внешних факторов — в конце прошлой недели Еврокомиссия приняла девятый пакет санкций против России.По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, тренд на ослабление рубля соответствует средне- и долгосрочным ожиданиям экспертов.
https://ria.ru/20221216/nalichnye-1839243019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, китай, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Китай, Евросоюз
11:20 19.12.2022 (обновлено: 12:34 19.12.2022)
Курс евро поднялся выше 70 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая