https://ria.ru/20221219/eksport-1839814849.html

В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России

В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России - РИА Новости, 19.12.2022

В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России

ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:28

2022-12-19T18:28

2022-12-19T18:28

экономика

антониу гутерреш

сергей вершинин

россия

украина

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оон

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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки – ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объем грузов, вывозимых из портов Украины", - сказал Гутерреш. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839389694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, антониу гутерреш, сергей вершинин, россия, украина, турция, оон