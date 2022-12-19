В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России
Гутерреш: ООН намерена устранить препятствия для экспорта продуктов и удобрений из России
Склад для хранения зерна. Архивное фото
ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки – ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объем грузов, вывозимых из портов Украины", - сказал Гутерреш.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.