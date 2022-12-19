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В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России - РИА Новости, 19.12.2022
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В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России
В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России - РИА Новости, 19.12.2022
В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России
ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:28
2022-12-19T18:28
экономика
антониу гутерреш
сергей вершинин
россия
украина
турция
оон
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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки – ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объем грузов, вывозимых из портов Украины", - сказал Гутерреш. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839389694.html
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экономика, антониу гутерреш, сергей вершинин, россия, украина, турция, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Сергей Вершинин, Россия, Украина, Турция, ООН
18:28 19.12.2022
 
В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России

Гутерреш: ООН намерена устранить препятствия для экспорта продуктов и удобрений из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСклад для хранения зерна
Склад для хранения зерна - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Склад для хранения зерна. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки – ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объем грузов, вывозимых из портов Украины", - сказал Гутерреш.
Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 14:06
В МИД России призвали исключить из санкций ЕС экспорт зерна и удобрений
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 10:00
Олег Кобяков: предложение России по разблокировке экспорта услышано ООН
 
ЭкономикаАнтониу ГутеррешСергей ВершининРоссияУкраинаТурцияООН
 
 
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