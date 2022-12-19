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Москва и Минск подписали соглашение о прогнозе экономического развития СГ
Москва и Минск подписали соглашение о прогнозе экономического развития СГ - РИА Новости, 19.12.2022
Москва и Минск подписали соглашение о прогнозе экономического развития СГ
Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства двух стран и информационном РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:42
2022-12-19T20:42
2022-12-19T20:42
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства двух стран и информационном взаимодействии по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба белорусского минэкономики. Данное заявление, по ее данным, было сделано по завершении церемонии подписания межправительственного соглашения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационном взаимодействии по экономическим вопросам. Заключение соглашения было предусмотрено Союзной программой по сближению макроэкономической политики, подчеркивается в сообщении. "Для бизнеса наших стран важен стратегический горизонт планирования, нужны индикаторы развития экономик. Определенность в этих вопросах значительно упростит и ускорит процессы формирования бизнес-планов, финансовых моделей развития производств и инвестпроектов", - пояснил министр. По его словам, второй аспект подписанных договоренностей - это обеспечение информационного взаимодействия. "Несмотря на то, что мы с российскими коллегами давно наладили тесное сотрудничество, закрепление данной нормы позволит принимать скоординированные решения, расширить двухсторонние связи", - сказал Червяков. В целом, подчеркнул он, "успешная реализация соглашения станет очередным шагом для повышения эффективности макроэкономической политики, будет способствовать формированию единых принципов функционирования экономик наших государств и обеспечению их эффективного взаимодействия в рамках Союзного государства".
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белоруссия, россия, экономика, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Экономика, В мире
Москва и Минск подписали соглашение о прогнозе экономического развития СГ
Россия и Белоруссия подписали соглашение о прогнозе экономического развития СГ
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства двух стран и информационном взаимодействии по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба белорусского минэкономики.
"Подписанное соглашение заложило прочный фундамент для выстраивания полноценной системы Союзного планирования и прогнозирования на кратко-, средне- и долгосрочный периоды", - приводятся в понедельник слова белорусского министра экономики Александра Червякова в сообщении пресс-службы.
Данное заявление, по ее данным, было сделано по завершении церемонии подписания межправительственного соглашения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационном взаимодействии по экономическим вопросам. Заключение соглашения было предусмотрено Союзной программой по сближению макроэкономической политики, подчеркивается в сообщении.
"Для бизнеса наших стран важен стратегический горизонт планирования, нужны индикаторы развития экономик. Определенность в этих вопросах значительно упростит и ускорит процессы формирования бизнес-планов, финансовых моделей развития производств и инвестпроектов", - пояснил министр.
По его словам, второй аспект подписанных договоренностей - это обеспечение информационного взаимодействия. "Несмотря на то, что мы с российскими коллегами давно наладили тесное сотрудничество, закрепление данной нормы позволит принимать скоординированные решения, расширить двухсторонние связи", - сказал Червяков.
В целом, подчеркнул он, "успешная реализация соглашения станет очередным шагом для повышения эффективности макроэкономической политики, будет способствовать формированию единых принципов функционирования экономик наших государств и обеспечению их эффективного взаимодействия в рамках Союзного государства".