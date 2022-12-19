https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html

Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard

Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard - РИА Новости, 19.12.2022

Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard

Российским банкам в этом году пришлось столкнуться с тем, во что отказывались верить даже самые скептически настроенные участники рынка: международные системы... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:06

2022-12-19T10:06

2022-12-19T10:06

экономика

технологии

ольга скоробогатова

россия

украина

анкара (провинция)

mastercard, inc.

visa, inc.

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российским банкам в этом году пришлось столкнуться с тем, во что отказывались верить даже самые скептически настроенные участники рынка: международные системы Visa и Mastercard, почти безропотно пережившие первую волну антироссийских санкций, все же ушли из страны после начала специальной военной операции на Украине. Таким образом, знаменитые девизы "Всегда и везде" и "Для всего остального есть Mastercard" превратились для россиян лишь в красивые слова. Если некоторые западные компании не стали полностью сжигать мосты и продали свои активы с правом обратного выкупа, то здесь перспективы гораздо более туманные: платежные системы ушли по-английски. Скептики отказывались верить, а вот Центробанк предпочел не гадать на кофейной гуще и действовал на опережение. Уже много лет в России работает собственная платежная система "Мир", а обслуживает все карточные операции в стране Национальная система платежных карт. Поэтому жизнь в условиях новой платежной реальности оказалась не такой уж болезненной: внутри страны по-прежнему можно оплатить безналично любую покупку хоть в интернете, хоть в обычном магазине. "В феврале-марте отмечался спад безналичных платежей, связанный с адаптацией рынка к новым условиям, но их доля за короткое время восстановилась до прежних значений. Сложившаяся ситуация лишь способствовала активизации применения отечественных систем и решений", - обращает внимание вице-президент Промсвязьбанка Никита Хомутов. А вот от остального мира наш платежный рынок пока фактически отрезан: российские карты со значком западных систем за границей превратились в обычный пластик. Исключение - карты "Мир", но регулярно появляются сообщения об отказах банков дружественных стран обслуживать их из-за боязни вторичных санкций. Поэтому доступность зарубежных расчетов - та задача, над решением которой ЦБ и участникам рынка придется биться в новом году. Своя карта ближе к телуВсе случилось в длинные мартовские выходные: проснувшись утром, россияне узнали, что их карты Visa и Mastercard теперь бесполезны за рубежом, а сервисы бесконтактной оплаты Google Pay и Apple Pay можно удалять со смартфонов. Именно это и стало основным ударом для платежной сферы в уходящем году - ряд банков столкнулся с дефицитом карточного пластика, напомнила начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева. Однако почти сразу сроки действия уже выпущенных карт были продлены чуть ли не на десятилетия, а тем, кто все же пожелал заменить западный "пластик", выдали карты "Мир". "Можно уверенно сказать, что данный этап российский рынок платежей пережил спокойно, благодаря ранее полученному опыту", - отмечает генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. В то же время ситуация с платежами за рубежом далеко не такая радужная. Большие надежды возлагались на китайскую UnionPay, однако ее расцвета в России так до сих пор и не произошло. Как предполагают эксперты, снова вмешался дамоклов меч вторичных санкций: с новыми кредитными организациями платежная система сотрудничает неохотно. При этом ее карты имеют весьма ограниченный функционал, поскольку найти банкомат, работающий с этими картами, за границей непросто, а многие иностранные интернет-магазины их не принимают. Пока Россия работает над решением этой задачи, другие страны, в которых любят проводить отпуск наши соотечественники, не отстают. Например, турецкие СМИ сообщали, что Анкара предложила в виде альтернативы картам "Мир" собственную платежную систему Troy. Еще одним сильным ударом для некоторых российских банков стало отключение от международной системы SWIFT, напоминает старший вице-президент "Ренессанс кредита" Андраник Захарян. Но на это у России уже тоже был ответ - Система передачи финансовых сообщений. Она позволила бесперебойно переводить средства по корсчетам, открытым в странах СНГ и Юго-Восточной Азии, пояснил эксперт. Когда гора не идет к МагомедуНесмотря на все сложности, в будущее российские платежники смотрят с оптимизмом и готовы предлагать рынку и зарубежным партнерам собственные решения, которые помогут уже скоро облегчить проблему международных платежей. Так, по словам Инны Емельяновой из банка "Русский Стандарт", уже есть технологии, которые позволят наладить этот процесс. Большие надежды по международной оплате возложены на систему быстрых платежей (СБП) - ее считают главной панацеей от "бесплатежной болезни". Так, в начале ноября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что интегрировать систему с иностранными аналогами не сложно: главное, чтобы похожая технология была и у зарубежного государства. Многие крупные банки уже выразили готовность присоединиться к проекту, а кто-то уже даже завершает тестирование таких операций. По словам руководителя "Тинькофф Кассы" Сергея Хромова, банки из ЕАЭС проявляют активный интерес к этому сервису. В то же время отдельные участники рынка предлагают и другие варианты, например Росбанк хочет запустить платежи с карт "Мир" в банки стран ближайшего зарубежья, а банк "Открытие" работает над запуском трансграничных переводов по номеру карты и номеру телефона. Кроме того, большой интерес вызывают эксперименты вокруг цифрового рубля и блокчейн-технологий, а также использование криптовалют для международных расчетов, добавляет руководитель "Лаборатории блокчейн и финтех" Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Он полагает, что масштабирование и успех любой из этих инициатив может перевести Россию в "другую платежную реальность". Тем не менее, предупреждают эксперты, возврата к прежней платежной жизни не будет. Сейчас самым горячим вопросом остается преодоление угрозы вторичных санкций. Поэтому главной задачей будет развитие взаимодействия с зарубежными партнерами и сохранение их доверия, заключил гендиректор маркетплейса "Финдинамика" Дмитрий Хан. Делая упор на расчеты за рубежом, банкиры обещают не забывать и о развитии внутреннего рынка. В ближайшее время ожидается запуск нового способа оплаты в интернете по карте "Мир", который расширит возможности для онлайн-платежей, делится планами Хомутов из Промсвязьбанка. Также, по его словам, планируется реализация нового сервиса, который позволит оплачивать покупки смартфоном без приложения для бесконтактной оплаты: достаточно будет показать на своем смартфоне QR-код, а кассир его отсканирует устройством для приема платежей. Технология QR-кодов и привязанных к ним электронных кошельков будет активно развиваться в новом году только при условии, что банки сделают удобное и выгодное решение для россиян, добавил Никонов из Vepay. При этом огромное значение тут будет иметь система лояльности и кешбэка - без "пряника" никто не уйдет от привычных карт к футуристическим технологиям.

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827363168.html

https://ria.ru/20221024/belorussiya-1826216143.html

https://ria.ru/20221108/banki-1829871476.html

https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, ольга скоробогатова, россия, украина, анкара (провинция), mastercard, inc., visa, inc., промсвязьбанк