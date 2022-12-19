https://ria.ru/20221219/efimov-1839803423.html

Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха

Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха - РИА Новости, 19.12.2022

Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха

Около трети предприятий столицы сегодня выпускают высокотехнологичную продукцию, город оказывает поддержку таким предприятиям, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:54

2022-12-19T17:54

2022-12-19T17:54

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около трети предприятий столицы сегодня выпускают высокотехнологичную продукцию, город оказывает поддержку таким предприятиям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своих социальных сетях сообщил, что всего в Москве сейчас работает более 3,5 тысяч промышленных площадок, которые продолжают наращивать объемы производства."Высокотехнологичные компании столицы разрабатывают и создают инновационную продукцию, которая широко используется в строительстве, городском хозяйстве, грузоперевозках, авиации, промышленности и других областях. Роботизированные производственные линии, дроны, искусственный интеллект помогают экономить временные, финансовые, человеческие ресурсы и увеличивать производительность", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Вице-мэр добавил, что применение инноваций на предприятиях позволяет освободить людей от работы на опасных для здоровья участках и управлять процессами дистанционно.По словам Ефимова, около 90 высокотехнологичных компаний столицы имеют статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Для резидентов снижен налог на прибыль, обнулены имущественный, транспортный и земельный налоги, действуют льготы по аренде земли.

https://ria.ru/20221217/nalogi-1839355389.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)