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Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха - РИА Новости, 19.12.2022
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Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха
Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха - РИА Новости, 19.12.2022
Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха
Около трети предприятий столицы сегодня выпускают высокотехнологичную продукцию, город оказывает поддержку таким предприятиям, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:54
2022-12-19T17:54
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около трети предприятий столицы сегодня выпускают высокотехнологичную продукцию, город оказывает поддержку таким предприятиям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своих социальных сетях сообщил, что всего в Москве сейчас работает более 3,5 тысяч промышленных площадок, которые продолжают наращивать объемы производства."Высокотехнологичные компании столицы разрабатывают и создают инновационную продукцию, которая широко используется в строительстве, городском хозяйстве, грузоперевозках, авиации, промышленности и других областях. Роботизированные производственные линии, дроны, искусственный интеллект помогают экономить временные, финансовые, человеческие ресурсы и увеличивать производительность", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Вице-мэр добавил, что применение инноваций на предприятиях позволяет освободить людей от работы на опасных для здоровья участках и управлять процессами дистанционно.По словам Ефимова, около 90 высокотехнологичных компаний столицы имеют статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Для резидентов снижен налог на прибыль, обнулены имущественный, транспортный и земельный налоги, действуют льготы по аренде земли.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
17:54 19.12.2022
 

Заммэра Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотеха

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около трети предприятий столицы сегодня выпускают высокотехнологичную продукцию, город оказывает поддержку таким предприятиям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своих социальных сетях сообщил, что всего в Москве сейчас работает более 3,5 тысяч промышленных площадок, которые продолжают наращивать объемы производства.
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"Высокотехнологичные компании столицы разрабатывают и создают инновационную продукцию, которая широко используется в строительстве, городском хозяйстве, грузоперевозках, авиации, промышленности и других областях. Роботизированные производственные линии, дроны, искусственный интеллект помогают экономить временные, финансовые, человеческие ресурсы и увеличивать производительность", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Вице-мэр добавил, что применение инноваций на предприятиях позволяет освободить людей от работы на опасных для здоровья участках и управлять процессами дистанционно.
По словам Ефимова, около 90 высокотехнологичных компаний столицы имеют статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Для резидентов снижен налог на прибыль, обнулены имущественный, транспортный и земельный налоги, действуют льготы по аренде земли.
"Только за первую половину 2022 году резиденты особой экономической зоны столицы сэкономили на налогах почти 400 миллиардов рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Сэкономленные средства предприятия могут направлять на собственное развитие", - пояснил заммэра.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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