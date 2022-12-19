https://ria.ru/20221219/e-largus-1839756204.html
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года - РИА Новости, 19.12.2022
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года
"АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
экономика
авто
максим соколов
ижевск
тольятти
россия
автоваз
renault s.a
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61807/16/618071652_0:100:3201:1901_1920x0_80_0_0_a7062ba80d49dcf4311d9a13a896f822.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. Соколов напомнил, что производство новинки будет организовано на заводе в Ижевске. Модель будет иметь высокую степень локализации. О начале проекта "АвтоВАЗ" заявил ещё в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20221202/avtovaz-1835772675.html
ижевск
тольятти
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61807/16/618071652_267:0:2934:2000_1920x0_80_0_0_af508fc05e8484e0bbcf98200d40d5f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, максим соколов, ижевск, тольятти, россия, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Максим Соколов, Ижевск, Тольятти, Россия, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года
"АвтоВАЗ" до конца года презентует в Ижевске первый прототип электромобиля e-Largus