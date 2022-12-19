https://ria.ru/20221219/e-largus-1839756204.html

"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года

"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года - РИА Новости, 19.12.2022

"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года

"АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

экономика

авто

максим соколов

ижевск

тольятти

россия

автоваз

renault s.a

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. Соколов напомнил, что производство новинки будет организовано на заводе в Ижевске. Модель будет иметь высокую степень локализации. О начале проекта "АвтоВАЗ" заявил ещё в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221202/avtovaz-1835772675.html

ижевск

тольятти

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, максим соколов, ижевск, тольятти, россия, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio