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"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года - РИА Новости, 19.12.2022
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"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года - РИА Новости, 19.12.2022
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года
"АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
экономика
авто
максим соколов
ижевск
тольятти
россия
автоваз
renault s.a
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов. Соколов напомнил, что производство новинки будет организовано на заводе в Ижевске. Модель будет иметь высокую степень локализации. О начале проекта "АвтоВАЗ" заявил ещё в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ижевск
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экономика, авто, максим соколов, ижевск, тольятти, россия, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Максим Соколов, Ижевск, Тольятти, Россия, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
15:43 19.12.2022
 
"АвтоВАЗ" представит первый прототип электромобиля e-Largus до конца года

"АвтоВАЗ" до конца года презентует в Ижевске первый прототип электромобиля e-Largus

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПроизводство Lada Largus
Производство Lada Largus - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Производство Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года презентовать в Ижевске первый прототип электрической версии модели Largus, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Уже создан первый прототип. До Нового года - буквально через несколько дней - мы его презентуем в столице Удмуртии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Соколов напомнил, что производство новинки будет организовано на заводе в Ижевске. Модель будет иметь высокую степень локализации. О начале проекта "АвтоВАЗ" заявил ещё в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоМаксим СоколовИжевскТольяттиРоссияАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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