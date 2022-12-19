Рейтинг@Mail.ru
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:13
2022-12-19T16:13
происшествия
авто
москва
угибдд
дтп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и прокуратура. "На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале. Московское УГИБДД в своем Telegram-канале уточняет, что, предварительно, женщину сбил водитель каршерингового Nissan. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20221218/vnedorozhnik-1839583836.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, угибдд, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, УГИБДД, ДТП, Россия
16:13 19.12.2022
 
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку, сдавая задним ходом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и прокуратура.
"На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
Московское УГИБДД в своем Telegram-канале уточняет, что, предварительно, женщину сбил водитель каршерингового Nissan. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 19:52
В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека
 
ПроисшествияАвтоМоскваУГИБДДДТПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала