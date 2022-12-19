https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:13
2022-12-19T16:13
2022-12-19T16:13
происшествия
авто
москва
угибдд
дтп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и прокуратура. "На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале. Московское УГИБДД в своем Telegram-канале уточняет, что, предварительно, женщину сбил водитель каршерингового Nissan. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20221218/vnedorozhnik-1839583836.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, угибдд, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, УГИБДД, ДТП, Россия
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку, сдавая задним ходом