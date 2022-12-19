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В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку - РИА Новости, 19.12.2022

В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:13

2022-12-19T16:13

2022-12-19T16:13

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Водитель каршеринга в понедельник насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку на востоке Москвы, сдавая задним ходом, сообщают столичные Госавтоинспекция и прокуратура. "На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале. Московское УГИБДД в своем Telegram-канале уточняет, что, предварительно, женщину сбил водитель каршерингового Nissan. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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происшествия, авто, москва, угибдд, дтп, россия