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На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами - РИА Новости, 19.12.2022
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На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами
На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами - РИА Новости, 19.12.2022
На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами
После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:36
2022-12-19T09:09
происшествия
авто
уярский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. "Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
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уярский район
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происшествия, авто, уярский район, красноярский край
Происшествия, Авто, Уярский район, Красноярский край
08:36 19.12.2022 (обновлено: 09:09 19.12.2022)
 
На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами

На 930-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае произошло ДТП с фурами

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
На месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
"Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
На месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
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ПроисшествияАвтоУярский районКрасноярский край
 
 
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