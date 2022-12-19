08:36 19.12.2022 (обновлено: 09:09 19.12.2022)
На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами
На 930-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае произошло ДТП с фурами
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
"Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Уярском районе Красноярского края
В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
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