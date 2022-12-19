https://ria.ru/20221219/dtp-1839638274.html

На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами

На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами - РИА Новости, 19.12.2022

На федеральной трассе под Красноярском произошло ДТП с фурами

После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:36

2022-12-19T08:36

2022-12-19T09:09

происшествия

авто

уярский район

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839641305_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_cafe6d5978341ca834e35d1fed34e80d.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. "Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839037480.html

уярский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, уярский район, красноярский край