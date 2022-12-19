https://ria.ru/20221219/dozhd-1839839238.html
Почти половина латвийцев поддержала лишение "Дождя"* лицензии
Почти половина латвийцев поддержала лишение "Дождя"* лицензии - РИА Новости, 19.12.2022
Почти половина латвийцев поддержала лишение "Дождя"* лицензии
Почти половина жителей Латвии считает правильным лишение телеканала "Дождь"* лицензии, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:00
2022-12-19T20:00
2022-12-19T20:00
общество
технологии
дождь (телеканал)
латвия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти половина жителей Латвии считает правильным лишение телеканала "Дождь"* лицензии, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Как свидетельствуют данные исследования, которые приводит портал LSM, 26,1% респондентов считают решение Национального совета Латвии по СМИ полностью правильным, 19,5% - скорее правильным, 16,1% - скорее неправильным, а 13,5% - полностью неправильным. 15,7% опрошенных ответили, что их не интересует эта тема, а 9,1% затруднились с ответом. Отмечается, что результаты опроса семей, говорящих на латышском и русском языках, заметно отличаются. Так, в семьях, говорящих на латышском, 34,4% респондентов считают отзыв лицензии у "Дождя"* полностью правильным, а 24,4% - скорее правильным. Кроме того, 15,5% опрошенных считают решение Нацсовета по СМИ скорее неправильным и 6,8% - полностью неправильным, 10% не интересовались темой и 9% затруднились с ответом. Совершенно иная ситуация среди респондентов из русскоязычных семей. Около четверти опрошенных считают отзыв лицензии полностью неправильным и столько же не интересовались темой. Около трети респондентов решение поддержали - 12,2% полностью и 11,4% - скорее поддержали. Скорее не поддерживают отзыв лицензии у телеканала 17,2% опрошенных, 9,6% респондентов затруднились с ответом. Отмечается, что чаще всего решение регулятора поддерживают люди от 18 до 34 лет, как правило, это студенты, школьники, предприниматели и специалисты. Не поддерживают решение регулятора люди в возрасте от 45 до 54 лет. Опрос проводился исследовательским центром SKDS в Латвии с 7 по 12 декабря, в нем приняли участие 1005 человек. Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, дождь (телеканал), латвия
Общество, Технологии, Дождь (телеканал), Латвия
Почти половина латвийцев поддержала лишение "Дождя"* лицензии
Опрос: почти половина жителей Латвии поддерживает лишение телеканала "Дождь" лицензии
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти половина жителей Латвии считает правильным лишение телеканала "Дождь"* лицензии, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".
Как свидетельствуют данные исследования, которые приводит портал LSM, 26,1% респондентов считают решение Национального совета Латвии по СМИ полностью правильным, 19,5% - скорее правильным, 16,1% - скорее неправильным, а 13,5% - полностью неправильным. 15,7% опрошенных ответили, что их не интересует эта тема, а 9,1% затруднились с ответом.
Отмечается, что результаты опроса семей, говорящих на латышском и русском языках, заметно отличаются. Так, в семьях, говорящих на латышском, 34,4% респондентов считают отзыв лицензии у "Дождя"* полностью правильным, а 24,4% - скорее правильным. Кроме того, 15,5% опрошенных считают решение Нацсовета по СМИ скорее неправильным и 6,8% - полностью неправильным, 10% не интересовались темой и 9% затруднились с ответом.
Совершенно иная ситуация среди респондентов из русскоязычных семей. Около четверти опрошенных считают отзыв лицензии полностью неправильным и столько же не интересовались темой. Около трети респондентов решение поддержали - 12,2% полностью и 11,4% - скорее поддержали. Скорее не поддерживают отзыв лицензии у телеканала 17,2% опрошенных, 9,6% респондентов затруднились с ответом.
Отмечается, что чаще всего решение регулятора поддерживают люди от 18 до 34 лет, как правило, это студенты, школьники, предприниматели и специалисты. Не поддерживают решение регулятора люди в возрасте от 45 до 54 лет.
Опрос проводился исследовательским центром SKDS в Латвии с 7 по 12 декабря, в нем приняли участие 1005 человек.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента