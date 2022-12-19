Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839873547.html
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад - РИА Новости, 19.12.2022
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со стороны украинских войск были зафиксированы в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:38
2022-12-19T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518542_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_b3de57e86b2ed1b48663bbed3edc9669.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со стороны украинских войск были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детский сад. Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе Донецка. "По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. Представительство ДНР в СЦКК позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО. Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518542_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83e360e75763e6a0ac76ae99d0d83e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
23:38 19.12.2022 (обновлено: 23:40 19.12.2022)
 
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детский сад

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со стороны украинских войск были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детский сад.
Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе Донецка.
"По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. Представительство ДНР в СЦКК позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.
Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала