https://ria.ru/20221219/donetsk-1839873547.html
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад - РИА Новости, 19.12.2022
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со стороны украинских войск были зафиксированы в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:38
2022-12-19T23:38
2022-12-19T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со стороны украинских войск были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детский сад. Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе Донецка. "По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. Представительство ДНР в СЦКК позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО. Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
23:38 19.12.2022 (обновлено: 23:40 19.12.2022)
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детский сад