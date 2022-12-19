https://ria.ru/20221219/donetsk-1839869289.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:56
2022-12-19T22:56
2022-12-19T23:16
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, в 21.15 украинские войска также выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839690785.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина
22:56 19.12.2022 (обновлено: 23:16 19.12.2022)
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского калибра