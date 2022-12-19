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Украинские войска обстреляли район Калининской больницы в Донецке

Украинские войска обстреляли район Калининской больницы в Донецке - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли район Калининской больницы в Донецке

Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:53

2022-12-19T22:53

2022-12-19T23:08

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, украина, в мире