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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839815180.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:28
2022-12-19T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 18.03 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.13 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839690785.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
18:28 19.12.2022 (обновлено: 18:49 19.12.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 18.03 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.13 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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